Serdivan'da pazar yerleri denetleniyor - Son Dakika

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerini denetledi.İçişleri Bakanlığından gelen genelge kapsamında pazar esnafını bilgilendiren ekipler, tezgahları tek tek kontrol ederek ürünlerin seçilerek alınmasına müsaade etmedi. Pazar alış verişi yapan vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, pazar alanına giriş noktalarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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