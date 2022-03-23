Serdivan'da "Taraklı Tanıtım Günleri" yapıldı - Son Dakika
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Serdivan'da "Taraklı Tanıtım Günleri" yapıldı

23.03.2022 10:55
Serdivan'da "Taraklı Tanıtım Günleri" yapıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde "Taraklı Tanıtım Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde "Taraklı Tanıtım Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Taraklı Kaymakamlığı ve Taraklı Belediyesince hazırlanan etkinlik için alışveriş merkezinde ilçenin tarihi zenginlikleri, kültürel özellikleri ve yöresel ürünlerinin yer aldığı stantlar açıldı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören etkinlikte konuşan Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, ilçe için ellerinden geleni yapmayı sürdüreceklerini belirterek, Taraklı'yı vatandaşlara anlatabilme imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı da ilçenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının çok iyi çalışmalar yaptığını söyledi.

İlçenin Sakarya'da da tanıtılmasının önemli olduğunu belirten Pilavcı, "Çok güzel bir ortamda yöresel ürünlerimizi, el sanatlarımızı sergiliyoruz. Hep birlikte durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Her şey Taraklılılar, Taraklı için." dedi.

Pilavcı, ilçe tanıtımı için gayret sarf eden Hacıismailoğlu'na teşekkür etti.

Etkinlikte, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve yöneticileri ile vatandaşlar yer aldı.

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alışveriş, Serdivan, Sakarya, Taraklı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serdivan'da 'Taraklı Tanıtım Günleri' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdivan'da "Taraklı Tanıtım Günleri" yapıldı - Son Dakika
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