Serdivan'da toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştı - Son Dakika

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Serdivan'da toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştı
7 saat önce
Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin, Elazığ'daki depremzedeler için hazırladığı yardım aracı Elazığ'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin, Elazığ'daki depremzedeler için hazırladığı yardım aracı Elazığ'a ulaştı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği yardım kampanyasında toplanan 2 bin adet battaniye ve depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda çok miktarda kuru gıda ve hasta bezi bölgeye ulaştı.
Yardım aracında bulunan ihtiyaç malzemeleri, AFAD yetkilileri nezdinde Serdivan Belediye personeli ve AFAD yetkilileri tarafından depremzedelere dağıtıldı. - SAKARYA
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