Serdivan'da toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serdivan'da toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştı - Son Dakika

Serdivan'da toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştı

7 saat önce

Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin, Elazığ'daki depremzedeler için hazırladığı yardım aracı Elazığ'a ulaştı.

Serdivan'da toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştı, System.String[]

Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin, Elazığ'daki depremzedeler için hazırladığı yardım aracı Elazığ'a ulaştı.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Serdivan Belediyesi ile Sakarya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği yardım kampanyasında toplanan 2 bin adet battaniye ve depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda çok miktarda kuru gıda ve hasta bezi bölgeye ulaştı.


Yardım aracında bulunan ihtiyaç malzemeleri, AFAD yetkilileri nezdinde Serdivan Belediye personeli ve AFAD yetkilileri tarafından depremzedelere dağıtıldı. - SAKARYA

Serdivan, Sivrice, Sakarya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den 2,6 milyar TL'lik destek müjdesi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü, vaka sayısı 750'ye yükseldi Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Son Dakika Haberleri
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı
15:41 Tolgay'ın 'Müzeyyen Senar' anısı Özge Ulusoy'u güldürdü
15:41 İşte Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisi!
15:51 Zerrin Özer, dolandırıcılıkla suçlanan eski eşiyle yeniden barıştı
14:57 Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştirir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 16:49:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serdivan'da toplanan yardımlar Elazığ'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]