Serdivan'da tüm eczaneler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki tüm eczaneler tek tek dezenfekte ediliyor.

Türkiye'de ilk vaka görülmeden önce önlemlerini alan ve dezenfekte çalışmalarına başlayan, resmi kurumların yanı sıra farklı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelere de temizlik ve dezenfekte hizmeti sunan Serdivan Belediyesi vakaların artış gösterdiği son günlerde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ilçe genelindeki tüm eczaneler tek tek dezenfekte ediliyor. - SAKARYA