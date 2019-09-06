Son Dakika Haberleri: Serdivan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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Serdivan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

52 dakika önce

Serdivan Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Serdivan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı, System.String[]

Serdivan Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.


Serdivan Fatih Camisi yanındaki alanda düzenlenen programa, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.


"Bereketli olması temennisinde bulunarak" aşure kazanlarının başına geçen Başsavcı Dursun ve Başkan Alemdar, vatandaşlara aşure ikram etti.


Yaklaşık 3 bin kişiye aşure dağıtımı yapılan programda, diyabet hastaları için de bin kişilik aşure dağıtıldı.

Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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