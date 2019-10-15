Serdivan'da yeni dönem bütçe ve ücret tarifeleri belirlendi

Serdivan Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunda 2020 Mali Yılı Bütçesi ve 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi görüşülerek karara bağlandı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan meclis toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na değinen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle terör örgütlerinin bölgede kontrol ve otorite imkanı bulduğunu belirterek, harekatın amacının bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermek olduğunu söyledi.



Bu kapsamda Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini belirten Başkan Alemdar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle" dedi.



Ekim ayı ilk oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen bütçe ve ücret tarifesi ile ilgili maddeler görüşülerek karara bağlanırken, Serdivan Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 113 Milyon TL olarak onaylandı. - SAKARYA