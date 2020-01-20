Serdivan'da zabıta ekipleri işletme sahiplerini bilgilendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Serdivan'da zabıta ekipleri işletme sahiplerini bilgilendiriyor - Son Dakika

Serdivan'da zabıta ekipleri işletme sahiplerini bilgilendiriyor

7 saat önce

Serdivan ilçesinde zabıta ekipleri, işletmelerin hak ve ödevlerini bilmeleri noktasında da işletme sahiplerini bilgilendiriyor.

Serdivan'da zabıta ekipleri işletme sahiplerini bilgilendiriyor, System.String[]

Serdivan ilçesinde zabıta ekipleri, işletmelerin hak ve ödevlerini bilmeleri noktasında da işletme sahiplerini bilgilendiriyor.


Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki rutin kontrollerinin yanı sıra işletmelerin hak ve ödevlerini bilmeleri noktasında da işletme sahiplerini bilgilendiriyor. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye meclisinin ocak ayı meclis toplantısında aldığı karar doğrultusunda 113 maddeden oluşan "Serdivan Belediyesi Belediye Kuralları Yönetmeliği" hakkında ilçedeki esnafların ziyaret edildiği ve yönetmelikle ilgili bilgilendirildiği belirtildi.


Yerel hizmetler yönünden uygulanması gereken kurallar ile bu kuralların uygulanmasını sağlamaya yönelik müeyyideleri belirlemek amacıyla düzenlenen yönetmeliğin 18 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilirken, işletme sahiplerinin yanı sıra vatandaşların da görev ve sorumluluklarının yer aldığı yönetmelikle ilgili detaylı bilgiye https://www.serdivan.bel.tr/duyurular adresinden ulaşabileceği ifade edildi. - SAKARYA

Zabıta Müdürlüğü, Serdivan, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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