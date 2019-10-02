Serdivan'da zabıta ekiplerinden sıkı denetim

Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.



Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Serdivan'da hizmet veren kafe ve restoranlar ile gıda satışı yapılan noktaları denetledi. İşyerlerinin açma ve çalışma ruhsatının yanı sıra hijyen eğitim belgelerini de kontrol eden ekipler, satışa hazır ürünlerin; son kullanma tarihini, fiyat etiketini ve gramajlarını da denetlerken, eksik noktaları tutanakla kayıt altına aldı. Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; denetimler kapsamında işyeri sahiplerinin ve çalışanların uyulması gereken kanun ve yönetmelikler noktasında da bilgilendirildiği ifade edilirken, eksikler konusunda uyarılan işletme sahiplerine eksiklerin giderilmesi için ek süre verildiği ve sürenin bitiminde işletmelerin tekrar denetime tabi tutulacağı belirtildi.



Açıklamada ayrıca tüketici haklarının korunması, bölge esnafının herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve vatandaşlara en kaliteli hizmetin sunulması adına rutin kontrollere devam edileceği belirtildi. - SAKARYA