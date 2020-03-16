Serdivan'daki hastane, olası durumda enfeksiyon hastalıkları için kullanılacak - Son Dakika
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Serdivan'daki hastane, olası durumda enfeksiyon hastalıkları için kullanılacak

7 saat önce

SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, olası bir durumda enfeksiyon hastalıkları hastanesi olarak kullanılacak.

Serdivan'daki hastane, olası durumda enfeksiyon hastalıkları için kullanılacak, System.String[]

SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, olası bir durumda enfeksiyon hastalıkları hastanesi olarak kullanılacak. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Hasta sayısında yaşanabilecek olası bir artış durumunda enfeksiyon hastalıkları hastanesi gibi kullanmaya en uygun hastanemiz Toyotasa Acil Yardım Hastanesi" dedi.

Serdivan'daki Toyotasa Acil Yardım Hastanesi, koronavirüse karşı olası bir durumda enfeksiyon hastalıkları hastanesi olarak kullanılacak. Konuyla ilgili DHA'ya açıklama yapan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Gözetim altındaki hasta sayımızın artması durumuna karşı tedbir alma maksadıyla böyle bir düşünce içerisine girildi. Şu an hastanenin tamamen enfeksiyon hastanesi gibi kullanılması gibi bir durum yok" dedi.Olası bir durumda hastanenin enfeksiyon hastalıkları için kullanılacağını belirten Vali Nayir, "Hasta sayısında yaşanabilecek olası bir artış durumunda enfeksiyon hastalıkları hastanesi gibi kullanmaya en uygun hastanemiz Toyotasa Acil Yardım Hastanesi. Olası bir durumda bahse konu hastaneyi enfeksiyon hastanesi olarak kullanmayı planlıyoruz" diye konuştu.


Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
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