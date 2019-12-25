Serdivan'daki işletmelerin kapanış saatlerine düzenleme yapıldı - Son Dakika

Serdivan Belediyesi tarafından alınan kararla işletmelerin kapanış saatleri belirlendi.



Serdivan Belediye Encümeni tarafından ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin 2020 yılı için kapanış saatleri yeniden belirledi. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Serdivan sınırları içerisinde bulunan sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin (tekel bayileri hariç) kapanış saatleri 01.00, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin kapanış saatleri ise 21.00 olarak belirlendiği belirtildi.



Kapanış saatleriyle ilgili alınan kararın ilçe genelindeki işletmelerin yanı sıra ilgili kamu kurumlarına ve esnaf odalarına da bildirildiği ifade edilirken, bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına denetimlere periyodik olarak devam edileceği ifade edildi. - SAKARYA