Serdivan'daki işletmelerin kapanış saatlerine düzenleme yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serdivan'daki işletmelerin kapanış saatlerine düzenleme yapıldı - Son Dakika

Serdivan'daki işletmelerin kapanış saatlerine düzenleme yapıldı

6 saat önce

Serdivan Belediyesi tarafından alınan kararla işletmelerin kapanış saatleri belirlendi.

Serdivan'daki işletmelerin kapanış saatlerine düzenleme yapıldı, System.String[]

Serdivan Belediyesi tarafından alınan kararla işletmelerin kapanış saatleri belirlendi.


Serdivan Belediye Encümeni tarafından ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin 2020 yılı için kapanış saatleri yeniden belirledi. Konu ile ilgili Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Serdivan sınırları içerisinde bulunan sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin (tekel bayileri hariç) kapanış saatleri 01.00, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin kapanış saatleri ise 21.00 olarak belirlendiği belirtildi.


Kapanış saatleriyle ilgili alınan kararın ilçe genelindeki işletmelerin yanı sıra ilgili kamu kurumlarına ve esnaf odalarına da bildirildiği ifade edilirken, bu konuda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına denetimlere periyodik olarak devam edileceği ifade edildi. - SAKARYA

Serdivan, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1,8 milyar lira gelir sağlandı
2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
00:40 Antalya'da dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika
00:36 Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
00:34 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:32 Adıyaman'da mahallede havaya ateş eden şüpheli kaçtı - Son Dakika
00:31 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
23:07 Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:43:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Serdivan'daki işletmelerin kapanış saatlerine düzenleme yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]