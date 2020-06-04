Serdivan'dan kan bağışına tam destek - Son Dakika

Serdivan ilçe protokolü kan bağışında bulundu.



Serdivan İlçe protokolü ile Kızılay Serdivan Şubesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. 'Kan Ver Kahraman Ol' sloganıyla Serdivan Zamanpark'ta düzenlenen kampanyaya geniş katılım oldu. Kampanyanın önemine vurgu yapan Başkan Yusuf Alemdar, "Kovid-19 sürecinde vatandaşlarımızın alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamamaları kan stoklarını da etkiledi. Bu bağlamda biz de Kızılay Serdivan Şubemizle birlikte harekete geçerek, kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz ilk hafta birlikte kan kampanyası düzenleme kararı aldık. Destek olmak için hepimiz bugün buradayız. Kan bağışlamak, can vermektir. Tüm gönüllülerimize bir kez daha kan bağışçısı oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi. - SAKARYA