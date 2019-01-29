Serdivan'dan Kan Kampanyası'na Destek

Serdivan
Belediyesi, hizmet binasında düzenlenecek bağış programı ile Kızılay
'ın kan kampanyasına destek olacak.
Serdivan Belediyesi gönüllü ve sürekli kan bağışçılarının arttırılması ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı programı gerçekleştirecek. 30 Ocak Çarşamba
günü saat 10.00'da belediye hizmet binasında düzenlenecek etkinlikte, gönüllü vatandaşlar da kan bağışında bulunabilecek.
Kan ihtiyacının sadece acil durumlarda değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, dönemsel azalmaların yaşanabildiği kan bağışında kan stoklarının yeterli miktara ulaşabilmesi için bu tarz kampanyaların önemli olduğunu söyledi. Alemdar, "Kan stoklarının yeterli seviyelerde tutulması, bağış kavramının yaygınlaştırılarak bu konuda sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması adına bu tarz etkinlikler son derece önemli. Düzenleyeceğimiz etkinlikte duyarlı vatandaşlarımızı da kan bağışı yapmaya ve gönüllü kan bağışçısı olmaya bekliyoruz" dedi.
Kan bağışı ve ilik nakli bekleyen birçok insan olduğuna da değinen Alemdar; "Yapacağımız bağışlarla bu kardeşlerimize umut olabiliriz. Vereceğimiz fazladan bir tüp kanla ilik nakli bekleyenlerin umudu olabiliriz. İnşallah Çarşamba günü kan kampanyamızda bir tüp fazla kan vererek minik kardeşimiz Öykü'ye de umut olmak istiyoruz. Kampanya bu yönüyle de bizim için çok ama çok önemli. O gün Öykü için de tek yürek olacağız. İnanıyoruz ki Türkiye
'nin her yerinde düzenlenen kampanyalar sayesinde uygun donör bulunacak ve cesaretiyle bizlere örnek olan kızımız Öykü Arin de sağılığına kavuşacak" diye konuştu.
Başkan Alemdar, tüm vatandaşları 30 Ocak Çarşamba günü Serdivan Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek olan kan kampanyasına beklediklerini belirtti. - SAKARYA