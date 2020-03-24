Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor - Son Dakika

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor

6 saat önce

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, korona virüs sürecinde vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor, System.String[]

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, korona virüs sürecinde vatandaşları doğru bilgilendirmek amacıyla alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bahar dönemi derslerine ve kütüphane hizmetine ara veren Fikir ve Sanat Akademisi, bu kritik süreçte vatandaşlarda oluşacak bilgi kirliliğinin önüne geçmek maksadıyla alanında uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen röportajlar video kaydına alınarak her gün başka bir sorunun cevabı Fikir ve Sanat Akademisi youtube kanalı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından takipçilerle buluşuyor.


Psikolojik Danışman Doç. Dr. Mehmet Kaya, psikoloji ve pedagoji bağlamında çocuklara virüsün nasıl anlatılması gerektiğini, ailelerin evde vakit geçirdiği bu süreçte aile içi ilişkilerini ve zamanlarını nasıl düzenlemesi gerektiğini paylaştığı videolar Fikir ve Sanat Akademisi tarafından yayımlandı. Aynı zamanda Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehtap Özkanlı ile herkesin evinde vakit geçirdiği bu süreçte kişilerin beslenme alışkanlıklarını ve bağışıklıklarını nasıl güçlendireceğine dair soruları cevapladığı videolar Fikir ve Sanat Akademisi'nin sosyal medya hesaplarından vatandaşlarla paylaşıldı. Fikir ve Sanat Akademisi'nden yapılan açıklamada, alanında uzman isimlerle bu sürece dair doğru bilgiler paylaşmak ve 7'den 70'e herkesin duyarlılığını arttırmak amacıyla çeşitli röportajlar gerçekleştirildiği belirtilirken, uygulamanın tüm Türkiye'ye örnek teşkil edebilecek bir çalışma olduğu vurgulandı. - SAKARYA

Serdivan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle toplam 26 Türk hayatını kaybetti Korona virüsün yol açtığı koku ve tat kaybı kalıcı olabilir
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti         
02:27
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 21:00:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi uzman isimlerle röportajlar gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]