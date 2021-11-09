Serdivan Kaymakamı Candan organlarını bağışladı - Son Dakika

Serdivan Kaymakamı Candan organlarını bağışladı

Serdivan Kaymakamı Ali Candan, organ bağışında bulunarak gönüllü bağışçı oldu.

Serdivan Kaymakamı Ali Candan, organ bağışında bulunarak gönüllü bağışçı oldu. Candan, Organ Bağışı Haftası nedeniyle Serdivan İlçe Sağlık Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde açılan standı ziyaret etti. Vatandaşları organ bağışı konusunda bilgilendirmek ve farkındalık oluşturarak bağış yapmaya teşvik etmek amacıyla kurulan standı inceleyen Candan, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı'dan bilgi aldı. Candan, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlker Tarık Ünal ile organ bağışında bulunarak gönüllü bağışçı oldu. Organ bağışı bekleyen binlerce insanın bulunduğuna dikkati çeken Candan, bağış konusunda toplumsal duyarlılığın daha da artması gerektiğini söyledi.

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