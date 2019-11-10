Son Dakika Haberleri: Serdivan Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
Son Dakika Güncel Serdivan Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

Serdivan Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor

7 saat önce

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın vizyon projeler arasında açıklayarak kamuoyuyla paylaştığı ve herkesin merakla beklediği Serdivan Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor.

Serdivan Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor, System.String[]

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın vizyon projeler arasında açıklayarak kamuoyuyla paylaştığı ve herkesin merakla beklediği Serdivan Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor.


Yaklaşık 60 dönümlük alanda hayata geçirilmesi planlanan Serdivan Millet Bahçesi'nin ihale sürecini Kasım ayı meclis toplantısında duyuran Başkan Yusuf Alemdar, projeyle ilgili Kasım Ayı sonunda ihaleye çıkılacağını ifade ederek detayları kamuoyuyla paylaştı. Millet Bahçesi'nin Serdivan'a yeni bir soluk getireceğine de değinen Başkan Alemdar, sosyal donatı alanları, yeşili, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları ile vatandaşlara doğa ile iç içe olabilecekleri yepyeni bir sosyal yaşam alanı daha kazandıracaklarını ifade etti.


Alemdar, proje kapsamında ücretsiz ikramların da olacağı millet kıraathanesini hayata geçireceklerini ifade ederek, millet kıraathanesinin; başta öğrenciler olmak üzere üniversite kenti Serdivan'da kitap okumak ya da ders çalışmak isteyen herkesin buluşma noktası olacağını söyledi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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