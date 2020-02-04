Serdivan nüfus artışında 5 yıldır zirvede - Son Dakika
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Serdivan nüfus artışında 5 yıldır zirvede

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.

Serdivan nüfus artışında 5 yıldır zirvede, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.


Son beş yıldır nüfus artışında birinci değişmedi ve 2019 yılında Sakarya'da nüfusu en çok artan ilçe yine Serdivan olarak belirlendi. 2019 yılında 7 bin 905 kişi daha Serdivan'ı tercih ederken, 2019 yılı ilçe nüfusu 147 bin 500 oldu. TÜİK verilerine göre 2019 yılında 18 bin 950 kişilik artışla Sakarya'nın nüfusu 1 milyon 29 bin 650 olarak kaydedilirken, il nüfusundaki büyümeye en büyük katkı yüzde 42'lik artışla yine Serdivan'dan geldi. Sakarya genelinde nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık üç mahalle, Serdivan'a bağlı Kemalpaşa, Arabacıalanı ve İstiklal Mahalleleri olarak sıralanırken, Kemalpaşa Mahallesi 25 bin 147 kişiyle zirvedeki yerini korudu. Mahalle bazındaki nüfus yoğunluklarına göre, Kemalpaşa Mahallesi'ni 23 bin 323 kişiyle Arabacıalanı takip ederken, İstiklal Mahallesi ise 22 bin 546 kişi ile en fazla nüfusa sahip olan üçüncü mahalle olarak tespit edildi. Serdivan'daki nüfus artışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Yusuf Alemdar, örnek kent olma gayesiyle hareket eden Serdivan'ın planlı şehirleşme noktasında önemli mesafeler kat ettiğini ve bunun sonucunda da vatandaşlar tarafından yaşamak için tercih edilen bir ilçe konumuna geldiğini belirterek, "Serdivan'daki bu artışta; planlı şehirleşmenin yanı sıra ticarette, eğitimde, sosyal ve kültürel çalışmalarda yakalanan başarı da önemli rol oynuyor. Büyüme bizleri mutlu ederken, ilçemize ve hemşehrilerimize olan sorumluluğumuzun da artmasına vesile oluyor. Bu durum bizleri daha çok motive ediyor. Dün olduğu gibi bugün de tüm planlamalarımızı büyüyen ve gelişen Serdivan'ın geleceğine yönelik hazırlamaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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