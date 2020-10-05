Serebral palsi hastası 6 yaşındaki çocuğun yürüme sevinci - Son Dakika

Serebral palsi hastası 6 yaşındaki çocuğun yürüme sevinci

İzmir'de yaşayan 6 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası Kağan Ali Çakır, 5 yıldır gördüğü fizik tedavinin ardından, dengesini kurarak ilk adımlarını atmaya başladı.

İzmir'de yaşayan 6 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası Kağan Ali Çakır, 5 yıldır gördüğü fizik tedavinin ardından, dengesini kurarak ilk adımlarını atmaya başladı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Ahmet ile Funda Çakır çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Kağan Ali'ye 10 aylıkken, serebral palsi teşhisi kondu.

Bebeklerini dengesini sağlayarak yürütmek için birbirlerine söz veren Çakır çifti, 5 yıl önce İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesine başvurdu.

Yapılan muayenesinin ardından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde tedavisine başlanan küçük Kağan Ali, dengesini kurup adım atmaya başladı.

Küçük çocuğun yalnız yürüyebilmesi kendisinin yanı sıra ailesi ile onu tedavi eden sağlık çalışanlarını mutlu etti.

"Kağan Ali mucize bir çocuk"

Anne Funda Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna serebral palsi teşhisi konduğu gün büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

Hastalığı araştırdıktan sonra kabullenme süreçlerinin kısa sürdüğünü belirten anne Çakır, şunları kaydetti:

"Eşimle hastalığı kabullendiğimizde yolun yarısını aşmış durumdaydık. Çocuğumuzun iyi bir fizik tedavi alması gerekiyordu. Hiçbir zaman pes etmedik. Tabii Kağan Ali de bu süreçte çok azimliydi. O mucize bir çocuk. Bu süreçte fizik tedavinin yanı sıra Kağan Ali, çeşitli spor dallarıyla da ilgilendi. Özel eğitime devam ediyor. Ona sevgimizi verdik. O da dengesini kurarak ve ilk adımını atarak bizi mutlu etti. Ailelerin hiçbir zaman pes etmemesi lazım."

Çakır, yıllardır fizik tedavi ekibiyle aile gibi olduklarını, Kağan Ali'nin adım atabilmesinde tedavinin yıllardır sürmesinin büyük katkısının olduğunu aktardı.

"'Şimdi koşabilir mi?' diye düşünüyoruz"

Babası Ahmet Çakır da oğlunun adım attığını görünce gözlerine inanamadığını belirterek, "Kağan Ali oturamayacak durumda bir çocuktu. Tedavi gördüğü süre zarfında, oturmayı geçtik, emeklemeye başladı. Ondan sonra dengede durmayı öğrendik ve yürümeye başladı. Şimdi 'Koşabilir mi?' diye düşünüyoruz. Tedavi oldukça güzel gidiyor. Çabalarımızın sonuçlarınızı alıyoruz." diye konuştu.

"Kesin tedavisi yok"

İEÜ Medical Park Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Rezzan Günaydın ise Kağan Ali'nin uygulanan tedavinin ardından adım atmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Serebral palsinin kesin bir tedavisi yok. Yoğun fizyoterapi, bazı ilaçlar ve botulinum toksin enjeksiyonları ile bazı cerrahi tedavi yöntemleri hastaların maksimum potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabiliyor. Fizyoterapi içinde yer alan egzersiz uygulamaları, çocuğun fonksiyonel durumuna göre başını dik tutmasını, oturmasını, ayakta durmasını, yürümesini ve koşmasını destekleyecek şekilde çocuğa özel uygulanıyor. Ayrıca çocuğun vücudundan ve çevresinden edindiği duyu bilgisini organize edip günlük yaşam aktivitelerinde kullanmasını sağlayan tedaviler de oldukça yararlı."

Yarın yeşil kıyafetler giyecekler

Fizyoretapist Nesil Elmas, hastalığa dikkati çekmek üzere sağlık çalışanlarının 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü nedeniyle yeşil kıyafet giyeceklerini bildirdi.

Ailelere çağrıda bulunan Elmas, "Önemli olan, serebral palsili bireyin toplum içerisinde yerini alması ve hayata dahil olmasıdır. Bu nedenle tüm uygulamalar çocuğun eğitim sürecini aksatmadan bir plan dahilinde ve sürekli rehabilitasyon desteği ile birlikte olmalıdır. Serebral palsi okumaya, öğrenmeye, arkadaşlık kurmaya engel bir durum değildir. İmkan verildiğinde kendi bağımsızlıklarını sağlayabilmektedirler." ifadelerini kullandı.

Serebral palsi hastası 6 yaşındaki çocuğun yürüme sevinci
Serebral palsi hastası 6 yaşındaki çocuğun yürüme sevinci
Serebral palsi hastası 6 yaşındaki çocuğun yürüme sevinci
Serebral palsi hastası 6 yaşındaki çocuğun yürüme sevinci

Fizik Tedavi bölümü, Rehabilitasyon, Ali Çakır, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serebral palsi hastası 6 yaşındaki çocuğun yürüme sevinci - Son Dakika

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