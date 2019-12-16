Serebral palsi hastası Fahrican'ın hayali müzisyen olmak - Son Dakika

ANKARA'da, serebral palsi (beyin felci) hastası Fahrican Barut (21), merak sardığı müziğe yoğunlaştıktan sonra org çalıp, şarkı söylemeye başladı. Kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden kişilerden oluşan korodaki performansıyla beğeni toplayan Fahrican, müzisyen olmayı hayal ettiğini söyledi.

Ankara'da yaşayan Berrin- Ahmet Can Barut çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Fahrican'a, henüz 4 yaşındayken, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde serebral palsi teşhisi koyuldu. Ailesinin desteği ile ilkokul ve liseyi başarıyla tamamlayan Fahrican, 2 yıl önce Çankaya Belediyesi Engelliler Birimi'nde staj yaptı. Geçen yıl ailesiyle birlikte konsere giden Fahrican'ın müziğe olan ilgisi ortaya çıktı. Ailesi bunun üzerine Fahrican'ı Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Korosu'na kaydettirdi. Fahrican, kısa sürede org çalmayı da öğrendi. Yaklaşık 1 yıldır derneğin çalışmalara katılan Fahrican, zaman zaman düzenlenen konserlerde sahne alarak, org çalıp, şarkı söylüyor. Sahnedeki performansıyla beğeni toplayan Fahrican, müzisyen olmak istediğini söyledi.

'UMUDUMUZU KAYBETMEDİK'

Berrin Barut, oğlunun eğitim döneminde zor günler geçirdiğini söyleyerek, "Öğretmenleri, 'Çocukların dikkatini dağıtıyor' gibi söylemlerde bulunuyordu. Bunları duyunca çok üzülüyordum; ama pes etmedim. Bu durumu, oğlumu topluma kazandırabilmek için öğretmenlerimize de anlatmaya çalışıyordum. Çok zor süreç geçirdim. Diğer velilerle çok kötü temaslarım oldu. İster istemez sinirleniyordum; ancak umudumuzu kaybetmedik ve oğlum okulunu başarıyla bitirdi. Çankaya Belediyesi Engelliler Birimi'nde 1 sene staj yaptı. Bu sayede sosyal hayatta da yaşamasını öğrendi. Staj yaptığı iş yerine zamanla kendi gelip gitmeye başladı. Aldığı staj ücretini nasıl harcayacağını öğrendi" dedi.

MÜZİK GRUBUNDA ŞARKI SÖYLÜYOR

Berrin Barut, geçen yıl gittikleri konserde Fahrican'ın şarkı söylemeye ve müzik aletlerine olan ilgisini fark etiklerini dile getirerek, "Oğlumun odasında 30'a yakın müzik aleti vardı ve biz de bir gün Fahrican'ı götürdüğümüz konserde müziğe karşı ilgisini öğrendik. Eve geldik ve çok sevinçliydi ve müzik aletleriyle oynuyordu. Bir öğretmenimizin yol göstericiliği ile Fahrican şu anda org çalabiliyor, SERÇEV Korosu'nda çalışıyor ve serebral palsi hastalarından oluşan bir müzik grubunda da şarkı söylüyor" diye konuştu.

Fahrican Barut ise "Şarkı söyleyince çok mutlu oluyorum. Bana özgüven geliyor. Kendimi öne çıkarmak ve motivasyonum için elimden geleni yapıyorum. Şarkı söylemeyi de çok seviyorum ama org çalmayı, öğretmeyi istiyorum" dedi.