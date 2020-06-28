Serebral palsi hastası gence YKS sınavları için "engelli transfer aracı" desteği - Son Dakika

Serebral palsi hastası gence YKS sınavları için "engelli transfer aracı" desteği

Mersin'de, serebral palsi (beyin felci) hastası 27 yaşındaki Cafer Sadık Güllü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) iki oturumuna "engelli transfer aracı" desteğiyle katıldı.

Mersin'de, serebral palsi (beyin felci) hastası 27 yaşındaki Cafer Sadık Güllü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) iki oturumuna "engelli transfer aracı" desteğiyle katıldı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğuştan beyin felci rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye bağlı olarak yaşamını sürdüren Güllü, eczacı olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi planladığı YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarına katılabilmek için belediyeden destek istedi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, "engelli transfer aracı" aracılığıyla iki gün boyunca yaşadığı bakım merkezinden alınan Güllü, sınava gireceği Mersin Üniversitesi'ne (MEÜ) ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güllü, eczacılık bölümü okumayı hedeflediğini, hayallerine giden yolda belediye ekiplerinin kendisine büyük destek verdiğini belirtti.

Engelli transfer aracıyla sınava yetiştiğini aktaran Güllü, "Aslında hafta sonu ve sokağa çıkma yasağı olduğu için bu talebimin sıkıntı olacağını, gelemeyeceklerini düşünmüştüm. Tam tersi istediğim saatte yanımda bulunabildiler." ifadesini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mersin, Güllü, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:03 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Serebral palsi hastası gence YKS sınavları için 'engelli transfer aracı' desteği - Son Dakika

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