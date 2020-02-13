Serebral Palsi hastası Hüyüklü'den Kuzeyboru voleybol takımına hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serebral Palsi hastası Hüyüklü'den Kuzeyboru voleybol takımına hediye - Son Dakika

Serebral Palsi hastası Hüyüklü'den Kuzeyboru voleybol takımına hediye

6 saat önce

Aksaray'da yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Beryak Hüyüklü, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu lideri Kuzeyboru takımına palamut ve ağaç dallarıyla yaptığı maketi hediye etti.

Serebral Palsi hastası Hüyüklü'den Kuzeyboru voleybol takımına hediye, System.String[]

Aksaray'da yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Beryak Hüyüklü, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu lideri Kuzeyboru takımına palamut ve ağaç dallarıyla yaptığı maketi hediye etti.

Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi'nde 18. hafta müsabakasında Mardin Büyükşehir Belediye'yi ağırlayan, Aksaray temsilcisi Kuzeyboru takımı, maç öncesi aldığı anlamlı hediye ile duygu dolu anlar yaşadı.

Hüyüklü'nün, 1 ayda tamamladığı ve oyuncuları figürleştirdiği maketi taraftardan büyük alkış aldı.

Hüyüklü'ye voleybolcular tarafından atkı ve flama verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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