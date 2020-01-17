Serebral Palsi Hastası Kübra, karnesini almaya başkanın makam aracıyla gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serebral Palsi Hastası Kübra, karnesini almaya başkanın makam aracıyla gitti - Son Dakika

Serebral Palsi Hastası Kübra, karnesini almaya başkanın makam aracıyla gitti

6 saat önce

Bursa'da 586 bin öğrenci karne heyecanı yaşarken, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilk karnesini alan Serebral Palsi hastası minik Kübra'ya sürpriz yaparak onu okula makam aracı ile götürdü.

Serebral Palsi Hastası Kübra, karnesini almaya başkanın makam aracıyla gitti, System.String[]

Bursa'da 586 bin öğrenci karne heyecanı yaşarken, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilk karnesini alan Serebral Palsi hastası minik Kübra'ya sürpriz yaparak onu okula makam aracı ile götürdü.


Yıldırım'da binlerce öğrenci karne alırken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Kazım Karabekir İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Başkan Yılmaz, okula, Vatan Mahallesi'nde ikamet eden, Serebral Palsi hastalığı olduğu için haftanın sadece iki günü okula gidebilen 7 yaşındaki Kübra Karakaş'ı da evinden alarak küçük Kübra ile birlikte gitti. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yürüme zorluğu çeken Minik Kübra'nın okula başlaması ile birlikte adeta hayata değişti. Bir yıl öncesine kadar hiç yürüyemeyen Kübra, okula başladıktan sonra öğretmeni Kıymet Erol'un da katkılarıyla yürümeye, haftanın iki günü de yürüyerek okula gidip gelmeye başladı. Kübra'nın babası Tayfun Karakaş, "Okula başlaması ile birlikte Kübra, hem fiziksel hem de sosyal anlamda ciddi gelişmeler kaydetti. Bizlerin ve öğretmenin yardımıyla yürümeye başladı. Şimdi onunla daha kolay iletişim kurabiliyoruz. Bugün de Başkanımız onun ilk karne gününde ömür boyu unutmayacağı bir anı yaşattı bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.


'Azim ve başarı örneği'


Kübra'nın durumunun sevgi, azim ve inancın bir yansıması olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kızımızı evinde ziyaret ettik. Sonra birlikte karnesini alacağı okula gittik. Evladımızın bu çok özel gününde ona unutmayacağı bir anı yaşatarak, özel bir an olan ilk karnesini aldığı günü daha özel bir hale getirmek istedik. İlk karne yolculuğumuzu birlikte yaptık. Kübra'nın azmi ve başarısı, bize bu çocuklarımıza biraz destek olduğumuzda neler başarabileceklerini gösteren bir örnek teşkil ediyor" diye konuştu. Karne törenine Başkan Yılmaz'ın makam aracı ile giden minik Kübra ilk karnesini Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Kaymakam Adem Yazıcı'dan aldı. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Vatan Mahallesi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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