Akülü sandalyesi bozulan Makbule, özgürlüğünü geri istiyor - Son Dakika

Akülü sandalyesi bozulan Makbule, özgürlüğünü geri istiyor

01.03.2021 23:06
Akülü sandalyesi bozulan Makbule, özgürlüğünü geri istiyor, System.String[]

(ADANA)Serebral palsi hastası Makbule akülü sandalyesi bozulunca eve hapsoldu Makbule Gülşah Canbolat: "O gitti benim dünyam karardı" Adana'da 19 yaşındaki serebral palsi hastası Makbule Gülşah Canbolat, hediye edilen akülü tekerlekli sandalyesi bozulduğu için 8 aydır evinden çıkamıyor.

(ADANA)Serebral palsi hastası Makbule akülü sandalyesi bozulunca eve hapsoldu

Makbule Gülşah Canbolat: "O gitti benim dünyam karardı"

ADANA - Adana'da 19 yaşındaki serebral palsi hastası Makbule Gülşah Canbolat, hediye edilen akülü tekerlekli sandalyesi bozulduğu için 8 aydır evinden çıkamıyor. Makbule, "O benim elim, ayağımdı. O gitti benim dünyam karardı. Evde dört duvar arasındayım. Geri özgürlüğüme kavuşayım" diyerek yardım istedi.

İlkay Kiver (32), 2000 yılında Ertuğrul Canbolat ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 2002 yılında Makbule Gülşah Canbolat ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak Makbule Gülşah doğum sırasında beyin kanaması geçirdiği için 21 gün yoğun bakımda yattı. Hayata tutunan Makbule Gülşah, kısmi felç kalarak yürüme kabiliyetini yitirip sağ elini kullanamaz hale geldi. Babası cezaevinde olan genç kıza 8 yıl önce bir hayırsever tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Sandalye ile hayata bir kere daha tutunan, yüzmeye, belediyenin açtığı kurslara, parka gidip gelen genç kızın sandalyesi 8 ay önce bozuldu. İkinci kattaki evlerinde adeta hapsolan genç kız, şimdi kendisine uzatılacak bir yardım elini bekliyor.

"Geri özgürlüğüme kavuşayım"

İHA muhabirine konuşan Makbule Gülşah Canbolat, "Benim özgürlüğüm kısıtlı. İnanın hiçbir yere çıkamıyorum. Arkadaşlarımla gezemiyorum. Hiçbir şekilde dışarı çıkamıyorum. Bu mağduriyetim nedeniyle de zor durumdayım. 3 aylık maaşımı da alamıyorum. Ben özgür birisiyim sonuçta. Ben niye annemin eline bakayım. Hakkım olanı istiyorum. Akülü tekerlekli sandalye versinler bana, geri özgürlüğüme kavuşayım" diye konuştu.

"O gitti benim dünyam karardı"

Akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için dünyasının karardığını söyleyen Canpolat, "Sandalyem varken millet parkına gidiyordum. Merkez parka gidiyordum. Yüzmeye gidiyordum. Her şeyi yapıyordum. O benim elim ayağımdı. O gitti benim dünyam karardı. Şu an kuzenim götürecekte ben öyle dışarı çıkacağım. Kuzenime bağımlıyım. Yoksa evde dört duvar arasındayım. Şu anda benim için evin cezaevinden farkı yok" ifadelerini kullandı.

Anne İlkay Kiver ise kızı için akülü araba istediklerini belirterek, "Akülü arabası olmadığı için kızımın özgürlüğü yok. Çok sosyal bir kızdı ancak şu an 8 aydır evde. Evde hapis çocuk. Kızıma her şeyden önce akülü tekerlekli sandalye istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan Kiver, kızının engelli maaşından bu sene faydalanamadığını belirterek, bu mağduriyetinin de giderilmesini istedi.

Akülü sandalyesi bozulan Makbule, özgürlüğünü geri istiyor
Akülü sandalyesi bozulan Makbule, özgürlüğünü geri istiyor
Akülü sandalyesi bozulan Makbule, özgürlüğünü geri istiyor
Akülü sandalyesi bozulan Makbule, özgürlüğünü geri istiyor
Akülü sandalyesi bozulan Makbule, özgürlüğünü geri istiyor

Makbule Gülşah Canbolat, Doğum, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akülü sandalyesi bozulan Makbule, özgürlüğünü geri istiyor - Son Dakika


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