Serebral Palsi hastası Muhammed'den, Kuzeyboru takımına anlamlı hediye - Son Dakika
Son Dakika Spor Serebral Palsi hastası Muhammed'den, Kuzeyboru takımına anlamlı hediye - Son Dakika Spor

Serebral Palsi hastası Muhammed'den, Kuzeyboru takımına anlamlı hediye

6 saat önce

AKSARAY'da Serebral Palsi hastası olan Muhammed Beryak Hüyüklü (9), Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri Kuzeybou takımına, palamut ve ağaç dallarıyla yaptığı oyuncuların figürlerinden maket hediye etti.

Serebral Palsi hastası Muhammed'den, Kuzeyboru takımına anlamlı hediye, System.String[]

AKSARAY'da Serebral Palsi hastası olan Muhammed Beryak Hüyüklü (9), Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri Kuzeybou takımına,  palamut ve ağaç dallarıyla yaptığı oyuncuların figürlerinden maket hediye etti.

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri Kuzeybou, ligin 18'inci haftasındaki müsabakasına kendi sahasında Mardin Büyükşehir Belediye Başakspor ile oynadı. Maç öncesinde Serebral Palsi  hastası olan Muhammed  Beryak Hüyüklü, palamut ve ağaç dallarından 1 ayda yaptığı oyuncu figürlerinden oluşan maketi hediye etti. Minik Muhammed'in bu hediyesi oyuncuları duygulandırdı. Muhammed'in babası Uygar Hüyüklü, "Bu tür etkinliklerle küçük motor kas gelişimi ve becerisini artırıp hem eğleniyor, hem de güzel şeyler ortaya çıkararak mutlu oluyor. Bu hediyeyi de Aksarayımızı gururla temsil eden Aksaray Kuzeyboru Spor Kulübümüze sürpriz hediye olarak tasarladı ve yaptı" dedi. Oyuncular da, Muhammed'e takımın atkısı ve flamasını hediye etti.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
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