Serebral Palsi hastası oğulları için mücadele ediyorlar - Son Dakika

Serebral Palsi hastası oğulları için mücadele ediyorlar

Serebral Palsi hastası oğulları için mücadele ediyorlar
Son Güncelleme: 18.01.2021 11:41

İZMİR'de yaşayan Mevlüde Köktürk, 8 yaşındaki Serebral Palsi, otizm ve epilepsi hastası oğlu Ali Ege Köktürk için Pes etmek yok diyerek, mücadele ediyor.

İZMİR'de yaşayan Mevlüde Köktürk, 8 yaşındaki Serebral Palsi, otizm ve epilepsi hastası oğlu Ali Ege Köktürk için Pes etmek yok diyerek, mücadele ediyor. Doğduğu günden itibaren oğlunun sağlığına kavuşması için çalmadık kapı bırakmayan Köktürk, Ali Ege'nin yaşıtları gibi koşup oynayabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Mevlüde-Engin Köktürk çiftinin ilk çocukları Ali Ege Köktürk, 2013 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde erken doğumla dünyaya geldi. Doğumdan sonra bir ay küvözde kalan oğlu Ali Ege, beyin kanaması geçirdi. 3 aylıkken çekilen MR sonucu görme ve duyma yetisini kaybettiği belirlendi. 1 yaşına geldiğinde ise bu kez Ali Ege'ye epilepsi teşhisi konuldu. 3 yaşına geldiğinde otizm teşhisi konulan Ali Ege'ye suda terapi, fizyoterapi, duyu bütünleme gibi dersler verilmeye başlandı. Dört senelik süreçten sonra Ali Ege, yürümeye başlayıp, ilk kez 'Anne' dedi. Şu an 8 yaşında olan Ali Ege, destekle de olsa yürüyebiliyor, öz bakımını yapabiliyor, kendi başına yemeğini yiyebiliyor. TOKİ İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Ali Ege'nin özel eğitim merkezinde fizik tedavisine devam ediliyor. Ali Ege'nin en büyük destekçisi ise anne Mevlüde Köktürk.

DESTEK BEKLİYORLAR

Maddi durumları yetersiz olan aile, İzmir Valiliği'nden aldıkları izinle başlattıkları yardım kampanyasında toplanan para ile oğullarının bacak kaslarını geliştirmek için merdiven ve oyun düzenekleri yaptırdı. En büyük hayalinin oğlunu yürüteç veya bastona ihtiyaç duymadan yaşıtları gibi koşup, oynarken görmek olduğunu belirten Mevlüde Köktürk, Ali Ege'nin şu an bir özel eğitim merkezinde her hafta iki seans fizik tedavisi devam ediyor. Fizik tedavinin aylık 8 saatlik kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Ancak bu yeterli olmuyor. Oğlumun yürüyebilmesi için daha çok fizik tedaviye ihtiyacı var. Maddi gücümüz bunu karşılamaya yetmiyor. Eşim bir fabrikada zımpara ustası olarak çalışıyor. Aldığı maaş evin kirası ile geçimimize yetiyor. Bir oğlum daha var. Ben de çocuklarıma bakmak zorunda olduğum için çalışamıyorum. Başlangıçta yarım gün ev işlerine gittiğim oldu. Ancak sonrasında bırakmak zorunda kaldım. Şu an pandemi nedeniyle okul yok ama normalde oğlum Ali Ege'yi de okuluna ben götürüp, getiriyorum. Hayırseverlerden Ali Ege'nin daha fazla fizik tedavi alabilmesi için destek bekliyoruz dedi.

Oğlu Ali Ege'nin şu an bastonla yürüdüğünü, tek amacının oğlunun desteksiz yürümesi olduğunu, bunun için mücadelesine devam edeceğini ifade eden Köktürk, Oğlum için çalmadık kapı bırakmayacağım. Onun yürümesini hayal ediyordum. Şimdi yürüyor ama baston eşliğinde yürüyor. Onun hiçbir desteğe gerek duymadan yürümesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Tek amacım bu. Pes etmek yok diye konuştu.

HAYAT DOLU BİR ÇOCUKAli Ege'nin özel eğitim öğretmeni Deniz Gülistan ise şöyle konuştu

Ali Ege çok pozitif bir çocuk, hayat dolu. Ali Ege'nin bu kadar başarılı olmasının sebebi kendisidir. Ali Ege istemeseydi bu duruma gelemezdik. İlk zamanlar seanslar bitene kadar ağlardı ancak şu an çok iyi. Çok mutlu. Havuzda hidroterapi aldı. Konuşamıyordu, aileye çok bağlıydı. Sorulara tepkisizdi. Şimdi çok daha iyi. Artık konuşabiliyor, yürüyebiliyor. Daha da iyi olacak.

Kaynak: DHA

Epilepsi, Ali Ege, Otizm, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serebral Palsi hastası oğulları için mücadele ediyorlar - Son Dakika


Son Dakika
13:24 Ünlü yorumcu, ''Hayırlı olsun'' diyerek A Milli Takım'ın muhtemel yeni hocasının adını verdi! Tepkiler çığ gibi
13:23 Nejat İşler, hastanede yattığı iddiasını yalanladı
13:15 Türkiye'de 9 kişide tespit edildi! İşte Eris varyantının belirtileri
13:12 Sirozla mücadele eden Harika Avcı, tedaviyi reddediyor
13:10 Kira anlaşmazlıkları cuma hutbesine girdi! Bu sözler hem kiracılara hem ev sahiplerine
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sapkın akımlarla mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz
12:26 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri ve yüksek lisans bursları artıyor
12:04 Adana Demirspor'a transfer olması beklenen Burak Kapacak, Sivasspor'a imzayı atıyor
12:03 Alkollü turist restore edilen heykelin kolunu kırdı! Verdiği zarar büyük
11:55 CHP Grup Başkanı Özgür Özel: Kurultay için 5 Kasım hepimize uygundur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 14:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Serebral Palsi hastası oğulları için mücadele ediyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement