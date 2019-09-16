Serebral Palsi hastası olan Burak'ın yardım çığlığı

Doğuştan Serabral Palsi hastası olan Burak'ın tek hayali yürüyebilmek

ERZURUM - Erzurum'da yaşayan doğuştan beyin felci ( Serabral Palsi) hastası olan Burak Aytekin tedavisi için yardım bekliyor. Tek hayali yürüyebilmek olan Burak, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Erzurum'un Horasan İlçesine Bağlı Kırkgözeler Mahallesinde yaşayan Emine ve Abdullah Aytekin çifti 5 çocuklarından 4.sü olan Burak'ın doğuştan bir hastalığı olduğunu fark ettiler.3 aylıkken hastaneye götürdüklerini çocuklarının Serebral Palsi hastası olduğunu öğrendiler. Çift o günden sonra 20 yaşındaki çocukları Burak'ın iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Aile 20 yıl boyunca çocuklarının tedavisi için çare aradı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli tedavileri yaptıramadı.

Köyde geçimini çiftçilikle sağlayan aile çocuklarını daha iyi hastanelerde tedavi ettirmek istiyorlar.

Çektiği video ile Cumhurbaşkanından yardım isteyen Burak Aytekin tek hayalinin herkes gibi koşmak olduğunu ifade ederek, " Cumhurbaşkanım lütfen sesimi duyun ben doğuştan yürüyemiyorum. Doktorların verdiği cihazlar iyileşmeme yetmiyor. Ben artık herkes gibi koşmak ve yürümek istiyorum. Cumhurbaşkanım Allah rızası için bana yardım edin. Beni en iyi doktorlara gönderin ben artık iyileşmek istiyorum. Benim tek hayalim koşmak beni hayalime kavuşturun" dedi.

Kontrolleri için her hafta kardeşini zorluklarla hastaneye götüren abla Nuray Aytekin ise, " Kardeşim doğuştan engelli ve yürüyemiyor. O da yaşıtları gibi yürümek istiyor. Yürüyemediği için çok üzülüyor. Annem ve babam yaşlandıkları için onu hastaneye götüremiyor. Ben sürekli onu hastaneye götürüyorum. Ama maddi imkanlarımız çok iyi olmadığı için her hastaneye götüremiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza ve yardım severlere sesleniyorum lütfen kardeşime yardım edin" şeklinde konuştu.