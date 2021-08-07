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Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu - Son Dakika

Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu

07.08.2021 19:00
Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu, System.String[]

Adıyaman'da doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken, halk arasında beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Recep...

Adıyaman'da doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken, halk arasında beyin felci olarak da bilinen serebral palsi hastası 12 yaşındaki Yaren Coşkun, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kavuştu.

Yaren'in zorlu yaşamı ile ilgili Anadolu Ajansının yaptığı haberin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alınan robotik cihaz, Adıyaman'a getirilerek Coşkun ailesine teslim edildi.

Anne Tuğba Coşkun, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslerine kulak verdiği için teşekkür etti.

Kızının yürümesi için cihaza kavuştuğunu belirten Coşkun, "Günlerce ağladım, kızımın sağlığına kavuşması için. Kızım yürüyemiyor ve yürümesi için robotik cihaza ihtiyacı vardı. Sağ olsun, Anadolu Ajansı ekibi haberimizi yaptıktan sonra bizlere Cumhurbaşkanımızın ekibi ulaştı ve cihazımız alındı." şeklinde konuştu.

"Kızım her cihaza bindiğinde yüzü gülüyor." diyen Coşkun, kızı robotik cihaza kavuştuğu için ailece mutlu olduklarını söyledi.

Coşkun, "Kızımın hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın ellerinden öpüyorum. Kendisini evimizde ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Baba Emrah Coşkun da kızına robotik cihaz almak için imkanlarının bulunmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.

Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu
Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu
Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu
Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Adıyaman, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serebral palsi hastası Yaren hayalini kurduğu robotik cihaza Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde kavuştu - Son Dakika


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