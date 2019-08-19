Son Dakika Haberleri: Serebral palsi hastası Yiğit Ali için yardım kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

Serebral palsi hastası Yiğit Ali için yardım kampanyası

1 saat önce

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Yiğit Ali'nin ailesi, valilikten aldıkları izinle çocuklarının tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Serebral palsi hastası Yiğit Ali için yardım kampanyası, System.String[]
BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde serebral palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Yiğit Ali'nin ailesi, valilikten aldıkları izinle çocuklarının tedavisi için yardım kampanyası başlattı.
İlçede yaşayan Remzi ve Gülseren Akkol çifti, 9 aylıkken serebral palsi olduğunu öğrendikleri 8 yaşındaki çocukları Yiğit Ali'nin iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Aile 5 yıl boyunca çocuklarının tedavisi için çare aradı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli tedavileri yaptıramadı. Bitlis Valiliği'ne başvuran Akkol Ailesi yardım toplanılması için valiliğin iznini aldı.
Bitlis Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, tarafından yapılan inceleme sonucunda Ziraat Bankası'ndaki hesaptan yardım toplanacak.
'3 YILDIR TEDAVİ ETTİREMİYORUZ'
Şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk babası Remzi Akkol, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarının tedavisini yaptıramadıklarını ifade ederek, "Maddi imkansızlıklar yüzünden yaklaşık 3 yıldır çocuğumuzu tedavi ettiremiyoruz. Çocuğumuzun yarım kalan tedavisini devam ettirebilmek için Bitlis Valiliği'nden maddi yardım yapılması için bankadan hesap açılması izni aldık. Valiliğimizin gözetiminde başlatılan bu yardım kampanyasına tüm hayırseverlerden destek bekliyorum. İnşallah hayırseverlerin yardım ve desteğiyle çocuğumuz sağlığına kavuşacaktır" dedi.


Bitlis Valiliği, Adilcevaz, Yiğit Ali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı?
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı? TMO fındık bedellerini 20 gün içinde ödeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:16:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serebral palsi hastası Yiğit Ali için yardım kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]