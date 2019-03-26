Serebral Palsi İle Tanışma Vakti!

Bu kapsamda Bursa'da 'Hep karşılaşıyoruz, şimdi tanışma vakti' sloganıyla gerçekleştirilen Serebral Palsi Farkındalık Semineri'nde ailelere önemli bilgiler verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, VM Medical Park Bursa Hastanesi, Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı ve Serebral Palsili Bireyler ve Yakınlar Derneği'nin işbirliğinde organize edilen 4 eğitim seminerinden ilki Merinos AKKM'de gerçekleştirildi. Seminerde sunum yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Emre Lakşe, "Serebral palsi, yaşamın erken döneminde anatomik, fiziki gelişimini henüz tamamlamamış beynin progresif olmayan bir hastalığı sonucu ortaya çıkan; kalıcı fakat değişime uğrayan hareket, postür ve tonus bozukluğudur. Riskli yeni doğanlarda düzenli takip ile erken tanı konabilir. Çocuğunuz geliştikçe onun gelişimi için yeni hedefler belirleyerek onları geliştirmek isteyeceksiniz. Aileler rehabilitasyon dışında boş zaman, eğlence ve oyun katılımlarını da ihmal etmemelidir. Aile,çocuğun durumunu ne kadar erken kabullenirse çocuğun topluma katılımı o kadar erken ve başarılı olur. Çocuğu yapabileceği işler konusunda cesaretlendirmeli ve desteklemelisiniz. Hareket güçlüğü çeken bir çocuğa her istediği hemen verildiğinde hareket etme isteğini kaybeder. Oyuncaklarını belli bir mesafeye koyup hareket etmesi için onu özendirmek gerekir" diye konuştu.

ÖZGÜVENLERİNİ KIRMAYIN

VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikoloğu Gözde Nilüfer Koçer de "Fiziksel zorluklar ve farklılıkar, ne yazık ki ayrımcılığı da beraberinde getirebiliyor. Toplumun yarattığı engellemeler, hem serebral palsili bireyleri hem de ailelerini zor duruma düşürüyor. Serebral palsili çocuğa okul döneminde öğrenmesi için zaman tanımak gerekir. Uygun kaynakları bularak okulla işbirliği yapmak lazım. Ergenlik döneminde de özgüveni kırmamak, yapabileceklerine odaklanmak, yeni hobiler kazandırmak ve farklı ortamlarda farklı arkadaşlar edinmesini sağlamak önemli. Yetişkinlikte ise eğitim, meslek ve hobi daha da önem kazanır. Yaşam boyu duygu paylaşımı, sosyal destek, güçlü yönlere odaklanma, derneklere katılmanın çok büyük faydaları olabilir Engelli bireyleri psikolojik çöküntüye götürenin engelleri değil toplum olduğunu unutmayalım" dedi. Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Özlem Özdemir Koçer de serebral palsili bireylerin nörolojik sorunları ve çözüm yolları konusunda bilgilendirdi.