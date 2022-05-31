SEREBRAL PALSİLİ BÜŞRA, OKUMA AZMİYLE ÖRNEK OLUYOR

İZMİR'de iki farklı üniversite okuyan Serebral Palsi (SP) hastası Münevver Büşra Ekinci (23), yeni çıkardığı ikinci şiir kitabını, mezun olduğu lisede imzalamanın mutluluğunu yaşadı. Azmiyle herkese örnek olan Büşra, "Çok mutluyum. Şiir kitabı hayalimi gerçekleştirdim. Herkese örnek olmak istiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Hüseyin (53) ve Şerife Ekinci'nin (48) ikizlerinden 30 haftalık doğan kızları Münevver Büşra Ekinci, doğumda oksijensiz kaldığı için SP hastası olarak dünyaya geldi. İkizi Ahmet sağlıklı olarak hayatına devam ederken, Büşra, 1 yaşından itibaren fizik tedavi desteği aldı, tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürdü.

Azmini hiç yitirmeyen, ortaokul ve liseyi evde eğitim alarak tamamlayan Büşra, üniversite sınavına girerek örgün eğitimi kazanacak puanı tutturdu ancak tekerlekli sandalyesiyle okula gidip gelmenin zorluklarını düşünerek tercih yapmadı. Açık öğretim okumaya karar veren Büşra, hem Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4'üncü sınıf hem de Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor. Bir yandan da yazmayı sürdüren Büşra, basılan ikinci kitabı için uzaktan eğitimle 4 yıl önce mezun olduğu Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenleriyle buluşup, imza gününe katıldı.

'KIZIMIN AZMİ VE HAYATA BAĞLILIĞI BİZİ DE ETKİLEDİ'

Kızını büyütürken çok zorluk yaşadıklarını kaydeden Şerife Ekinci, "30 haftalıkken normal doğum başlamıştı daha sonra ikizlerim sezaryenle alındı. Büşra'nın beyni oksijensiz kaldığı için Serebral Palsi hastası olarak dünyaya geldi. Oğlumun hiçbir sorunu yok. Hayatta çok zorluklarla karşılaştık, hep mücadele ettik. Kızımın azmi, onun çalışkanlığı, hayata bağlılığı bizi de etkiledi. Büşra'yı sosyal hayata adapte etmek için öğretmenleri de çok çaba sarf etti. Engelli olmak zor değil, yeter ki engellenmişlik olmasın. Engelli bireylerin sokağa çıkıp sosyalleşmesinin önünde engeller var" dedi.

'HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ GÖRMEK EN GÜZEL HEDİYE'

Stajını tamamlayan kızının Sosyal Hizmetler Bölümü'nden bu yıl mezun olacağını anlatan Şerife Ekinci, kendi isteğiyle ikinci üniversite okuduğunu belirterek şöyle devam etti:

"14 yaşından beri şiir yazıyor. En büyük hayali şiir kitabı çıkarmaktı. İlk kitabımız 50 adet basıldı. İkinci kitabımız da sponsor desteğiyle 550 adet basıldı. Çeşitli yerlerde stant açıp satıyoruz. Bize ulaşanların adreslerine kargoluyoruz. Büşra, 'ilham geldi' dediğinde cep telefonuna kaydediyor. Nerede olursa olsun eve gelince bilgisayardan kendisi parmaklarıyla yazıya döküyor. İkinci hayali ise üniversiteyi bitirip bir iş sahibi olabilmek. Bu yıl son sınıfta bir proje yazdı. Engellilerin sosyal hayata adapte olması, karşılaştığı zorlukların giderilmesi adına çalışmaları devam ediyor. Kendi kalem tutup yazabiliyor ama çok okunaklı değil. Birçok işini bilgisayarda yapıyor. Sınavlarda da kitabını işaretliyor, kodlayıcı ona yardımcı oluyor. Onun azmi bizi bugünlere getirdi. Emeğinin karşılığını görmek, onun hayallerini gerçekleştirdiğini görmek bir anne için en güzel hediye."

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Münevver Büşra Ekinci de kitabının imza günündeki hislerini dile getirerek, "Çok mutluyum. Şiir kitabı hayalimi gerçekleştirdim. Bana destek olanlara teşekkür ederim. Şarkı sözleri yazıyorum, şiir yazıyorum. Devamı gelecek. Herkese örnek olmak istiyorum. Engellilerin sosyal hayata katılıp fiziki şartlarının düzenlenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

'AZMİ VE YAŞAM MÜCADELESİYLE BAŞARI HİKAYESİ YAZDI'

Büşra'nın imza gününe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Eşrefpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Selman Er de, "Büşra 4 yıl önce evde eğitim ile öğretmenlerimizin ders verdiği bir öğrencimizdi. O hepimize örnek oldu. Azmi ve yaşam mücadelesiyle bir başarı hikayesi yazdı. Karne gününde hepimize birer çiçek yaptırıp teşekkür notu yazmıştı. O zaman da sözcüklerle arası çok iyiydi. Çok duygulanmıştık. Kendisini tebrik ediyoruz. Hepimize örnektir" diye konuştu. (DHA)