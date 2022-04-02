KIRIKKALE - Serebral palsili Emirhan, 12 yılda 3 bine yakın kitap okudu - Son Dakika
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KIRIKKALE - Serebral palsili Emirhan, 12 yılda 3 bine yakın kitap okudu

02.04.2022 12:06

Kırıkkale'de doğum öncesi merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı beyin felci (serebral palsi) olan 17 yaşındaki Emirhan Tolubilek, kitap okuma azmiyle örnek oluyor.

Kırıkkale'de doğum öncesi merkezi sinir sisteminin hareket işlev alanlarının hasar görmesinden dolayı beyin felci (serebral palsi) olan 17 yaşındaki Emirhan Tolubilek, kitap okuma azmiyle örnek oluyor.

Halk kütüphanesinin müdavimlerinden lise 3. sınıf öğrencisi Tolubilek, hem kitap okuyor hem de arkadaşlarıyla zaman geçirerek sosyalleşiyor. Emirhan, Kovid-19 salgını döneminde zaman zaman mahrum kaldığı kütüphaneye, normalleşme süreciyle düzenli gitmeye başladı.

Şimdiye kadar 3 bine yakın kitap okuyan Tolubilek, 2015'te Kültür ve Turizm Bakanlığından "En Çok Kitap Okuyan Okur" ödülünü kazandı. Tolubilek, aynı bakanlığın 2017'de hazırladığı "Sıra Dışı Okurlar 7" belgeseline de konu oldu. Hazırlanan belgesel, bakanlığın sosyal medya mecralarında ve TRT Belgesel kanalında yayımlandı.

Emirhan Tolubilek, AA muhabirine, kitap okumayı çok sevdiğini söyledi.

Günde en az 2 kitap okuduğunu dile getiren Tolubilek, "Kütüphaneyi de çok seviyorum. Oraya gidip kitap alıyorum. Kütüphanede çeşitli etkinliklere de katılıyorum, kitap okuyorum ve eğleniyorum. Derslerim de çok iyi, öğretmenlerimden çok memnunum. İleride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Bilgisayarı hangi çocuk sevmez ki? Kitap okumak çok faydalı, herkes kitap okusun." diye konuştu.

"Emirhan çok sosyal bir çocuk"

Tolubilek'in annesi Yasemin Baran da oğlunun hareketlerinde savrulmaların olduğunu, büyüdükçe durumun düzelmeye başladığını aktardı.

Oğlunun sporla beraber toparlanmaya başladığını ifade eden Baran, "Emirhan çok sosyal bir çocuk ve 5 yaşından beri kitap okuyor. Emirhan'ın gelişiminde faydası olsun diye ben de kitap okumaya başladım. Kitap satın almaya yetişemeyince kütüphaneden ödünç almaya başladık." dedi.

Baran, oğlunun 7 yaşından beri kütüphaneye gittiğini belirterek, "Orada diğer etkinliklere de katılıyor. Kendisini hiçbir etkinlikten mahrum bırakmadım. Şimdi biraz tablete alıştı ancak kitap okumaktan vazgeçmiyor." diye konuştu.

Yasemin Baran, eğitimini evde sürdüren oğlunun öğretmenlerine ve kütüphanede kendilerine yardımcı olan görevlilere teşekkür etti.

KIRIKKALE - Serebral palsili Emirhan, 12 yılda 3 bine yakın kitap okudu
KIRIKKALE - Serebral palsili Emirhan, 12 yılda 3 bine yakın kitap okudu
KIRIKKALE - Serebral palsili Emirhan, 12 yılda 3 bine yakın kitap okudu

YORUMLAR
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İlkokul öğrencisi Semanur 1 yılda 234 kitap okudu İlkokul öğrencisi Semanur 1 yılda 234 kitap okudu 91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR 91 YAŞINDA, AYDA 3 KİTAP OKUYOR

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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