Serebral palsili Gülizar'a hayırseverlerden akülü sandalye - Son Dakika

Osmaniye'de doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası 8 yaşındaki Gülizar Dere'ye hayırseverler tarafından akülü sandalye yardımında bulunuldu.

Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği Şubesi ile Osmaniyespor Taraftarlar Derneği, engelli Gülizar'a akülü sandalye alınması için yardım kampanyası başlattı.

Hayırseverlerin katkılarıyla kısa sürede toplanan yardımlarla serebral palsili Gülizar'a akülü sandalye alındı.

Akülü sandalye, dernek yöneticileri tarafından Gülizar'ın Rahime Hatun Mahallesi'ndeki evine götürülerek teslim edildi.

Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği Yöneticisi Adem Barlas, ailenin yardım çağrısı karşısında harekete geçtiklerini söyledi.

Küçük kızın gülüşüyle kendilerinin de mutlu olduğunu aktaran Barlas, Gülizar'ın tedavisinin de takipçisi olacaklarını belirtti.

Osmaniyespor Taraftarlar Derneği Yöneticisi Bayram Sümbül de taraftar derneği olmanın yanı sıra yardım çalışmaları da yürüttüklerinin vurguladı.

Gülizar'ın babası Hulisi Dere,hayırseverlere teşekkür ederek, kızının ameliyatı konusunda da yardım beklediklerini dile getirdi.