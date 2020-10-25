Serebral palsili Halil Efe'nin annesi: Yaşıtları gibi koşsun, oynasın istiyorum - Son Dakika

ANTALYA'da yaşayan serebral palsi (SP) hastası Halil Efe Anılır (7), annesinin yardımıyla yürümeye çalışıyor. Yaklaşık 1 yıl fizik tedavi görmesi gereken Halil Efe için destek bekleyen Gülay Anılır, oğlunun yürümesini görmek istediğini söyledi. Anılır, "Oğlum her yeri karıştırsın, yaşıtları gibi koşsun, oynasın, okula gitsin istiyorum" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülay-Cengiz Anılır çiftinin 3'üncü çocukları Halil Efe, 8 aylık dünyaya geldi. Konuşamayan, emekleyemeyen ve ellerini hareket ettiremeyen Halil Efe, ailesi tarafından doktora götürüldü; ancak uzun süre teşhis koyulamadı. Anne Günay Anılır, Halil Efe'ye zeytinyağıyla masaj yapmaya başladı. Her gün özel bakım yapan Anılır, oğlunun kaslarını çalıştırabilmesi için kendi çapında fizik tedavi uyguladı. Halil Efe, bu sayede az da olsa ellerini hareket ettirebildi.