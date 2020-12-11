Serebral palsili Kuveytli minik Tala ilk adımlarını Türkiye'de attı - Son Dakika

Serebral palsili Kuveytli minik Tala ilk adımlarını Türkiye'de attı

11.12.2020 13:21
Serebral palsili Kuveytli minik Tala ilk adımlarını Türkiye'de attı, System.String[]

Serebral palsi (beyin felci) hastası Kuveytli 1,5 yaşındaki Tala Alajmı, Kocaeli'de gördüğü 4 aylık fizik tedavinin ardından dengesini sağlayarak ilk adımlarını atmaya başladı.

Serebral palsi (beyin felci) hastası Kuveytli 1,5 yaşındaki Tala Alajmı, Kocaeli'de gördüğü 4 aylık fizik tedavinin ardından dengesini sağlayarak ilk adımlarını atmaya başladı.

Kuveyt'te yaşayan Rashed ve Muna Alajmı çiftinin ikinci çocuğu olan Tala'ya, serebral palsi teşhisi konuldu.

Bebeklerinin yürümesini çok isteyen Alajmı çifti, fizik tedavi için Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki hastaneye başvurdu.

Alajmı çifti, çocuklarının Kocaeli'deki hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde yaklaşık 4 ay süren tedavi sürecinin ardından emeklemesi ve adım atmasının sevincini yaşıyor.

"Kızımın ilk adımlarını görünce kendimi mutlu hissettim"

Anne Muna Alajmı, AA muhabirine, kızına serebral palsi teşhisi konulmasının ardından tedavi için araştırmalara başladıklarını söyledi.

Kocaeli'deki hastaneyi internetten bulduklarını aktaran Alajmı, hastaneyle iletişim kurarak ağustos ayında kızının tedavisi için Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

Zor süreçler yaşadıklarını anlatan Alajmı, "İlk geldiğine göre daha iyi. Emekleyemiyordu, yürüyemiyordu. Buradaki tedaviden memnunuz. Yaklaşık 4 aydır buradayız. Tedaviye devam etmeyi düşünüyoruz. İlk etapta 2 aylık bir tedavi düşünülmüştü. Tala, tedaviye olumlu yanıt verince kalma süremizi de uzattık. Kızımın emeklediğini, yürüdüğünü görünce çok mutlu oldum, kendimi daha iyi hissettim. İlk adımlarını görünce, bir anne olarak kendimi mutlu, iyi hissettim." ifadelerini kullandı.

Alajmı, tedaviye bir süre daha devam etmeyi planladıklarını aktararak, Tala'nın doktorlarına teşekkür etti.

"Yoğun egzersizler sonrası Tala'da önemli gelişme kaydettik"

Hastanenin fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Esra Mustafa da Tala'nın ilk geldiğinde emekleyemediğini, başını tutamakta zorlandığını, oturma ve yürüme dengesi olmadığını kaydetti.

Tala'nın gelişim basamaklarında yaşıtlarına göre geride olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"4 aylık yoğun bir tedavi sonrasında - bu tedavinin içerisinde yoğun bir tedavi egzersizi, ayakta durma, denge, koordinasyon üzerine yoğun egzersizler var - Tala'da önemli gelişme kaydettik. Şu anda adımlamaya başladı, rahatlıkla emekleyebiliyor. Daha da iyi olacak. Büyük aşamada hedeflerimize ulaştık ama daha iyi olacak. Hastanın ağırlığına göre tedavi süreleri değişiyor. Ailenin, terapistin, rehabilitasyon ortamının da çok etkisi oluyor. Biz bu açıdan da şanslıydık. Tala'da tedaviye uyumlu bir hasta olunca, kısa sürede güzel cevap alabildik."

"Desteksiz 3-4 adım atabiliyor"

Fizyoterapist Mustafa Mesut Kara ise Tala'nın hastaneye geldiğinde oturma, yürüme dengesinin bulunmadığını ve sağ kolunu kullanamadığını söyledi.

Değerlendirmelerinin ardından yoğun bir tedaviye başladıklarını aktaran Kara, "Daha çok bebeğin katılımını sağlayarak tedaviyi yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tedaviler, pozisyon hissini artırmasına yardımcı oluyor, duyu girdisi sağlıyor, aynı zamanda dengesini artırıyor, sırt karın kaslarını kuvvetlendiriyor. Ayakta durma ve yürüme egzersizlerimiz oluyor. Şimdi tek destekle çok rahat yürüyebiliyor, desteksiz ayakta durabiliyor ve 3-4 adım atabiliyor." diye konuştu.

Fizik Tedavi bölümü, Rehabilitasyon, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Serebral palsili Kuveytli minik Tala ilk adımlarını Türkiye'de attı - Son Dakika


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