Serebral palsili özel futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Serebral palsili özel futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Serebral palsili özel futbolcular sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan futbol takımına sağlık kontrolü yapıldı.

Serebral palsili özel futbolcular sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan futbol takımına sağlık kontrolü yapıldı.

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersoy Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli öğrencilerin gelişimlerinde spor ve sanatın önemine işaret ederek, desteklerden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teşekkür etti.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehberlik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Aysel Güzel'in kontrolünde gerçekleşen sağlık kontrolünde futbol oynamak isteyen özel öğrenciler medikal testlerden geçirildi.

Güzel, engeli ne olursa olsun tüm özel öğrencilerin bir takım sporlar yapabileceğini belirterek, "Serebral Palsili çocukların yapabilecekleri onlarca spor var. Futbol bunlardan yalnızca biri. Biz şu anda burada futbol oynamak isteyen çocukları medikal bir değerlendirmeyle hangisi uygundur bunu belirliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ve beraberindekiler, futbol takımına ziyarette bulunarak sağlık kontrolünden geçirilen öğrencilere destek olduklarını bildirdi.

Gürsoy, Türkiye'de 700 bine yakın serebral palsi engeli bulunan bireyin bulunduğunu dile getirerek, engellilerin futbol oynaması için verdikleri desteği sürdürdüklerini kaydetti.

Anadolu Lisesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle lig maçları askıya alındı Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Son Dakika Haberleri
21:10 Futbol: Süper Lig
21:08 Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu
21:00 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
21:00 Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
21:00 Futbol: Süper Lig

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:14:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serebral palsili özel futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]