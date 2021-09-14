Serebrum programında beyin gelişimi konuşuldu - Son Dakika
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Serebrum programında beyin gelişimi konuşuldu

14.09.2021 21:55

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan moderatörlüğünde hazırlanan "Serebrum" programının ilk konuğu Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan moderatörlüğünde hazırlanan "Serebrum" programının ilk konuğu Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Torun oldu.

Erdoğan: "Serebrum beyinle ilgili bir kavram olup, beyinde düşünce ve algının gerçekleştiği bir alandır"

Açılışta program isminin hikayesi ve programda ele alacakları konular hakkında izleyicilere bilgi veren Erdoğan şunları söyledi: "Beynin kendisi olan serebrum beyinle ilgili bir kavram olup, beyinde düşünce ve algının gerçekleştiği bir alandır. Biz de 2 haftada bir düzenleyeceğimiz programlarla farklı alanlardan farklı konuklarla beyin hücrelerinin içerisinde gezinip, beyin hücrelerimizden başlayıp bütün duyularımıza ulaşan öğrenme deneyimini hep birlikte yaşayacağız. "

Torun, beyin gelişimi ve beyin gelişimindeki önemli noktalar ile ilgili bilgiler verdi

Öğretim üyeliğinin yanı sıra Nöroloji Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapisti olan Prof. Dr. Şükrü Torun programda, kendi uzmanlık alanı olan beyin gelişimi ve beyin gelişimindeki önemli noktalar ile ilgili bilgiler verdi. Torun, insan yaşamında beyin gelişiminin yapılanmasında önemli olan hususlara dikkat çekerek şu bilgileri aktardı: "Beyin sistemi anne karnında 3. haftadan itibaren gelişmeye başlıyor. Bu aşamadan itibaren gerek kimyasal çevre, gerekse genetik kodların getirdiği programların ifade bulması çevresel faktörlerin etkisi altında oluşuyor. Ayrıca uyaranlar da gende tanımlanan beyin yapısının nasıl bağlanacağı konusunda çok önemli. Bu sebeple önce sağlık açısından sağlıklı bir hamilelikte gelişen beyinin daha sağlıklı olabileceğini önemli bir nokta. Bunun yanı sıra çevresel uyaranların anne karnındaki bebeği nasıl etkilediği de büyük önem taşıyor. Bu sebeple anne karnından itibaren çevresel faktörler beyin gelişimi için diğer unsurlar kadar önem teşkil ediyor. Çevresel faktörü de açacak olursak bu konu başlığına annenin babanın saygı ve sevgi ilişkilerinin nasıl olduğu, aile yapısının nasıl olduğu, annenin beslenme düzeninin nasıl olduğu, ekonomik düzeyin nasıl olduğu gibi pek çok konu beyin yapılanmasındaki çevresel faktörleri oluşturuyor. "

Hayatına ilham veren kişiler ve hayalleri hakkında da konuşan Şükrü Torun, hayatını şekillendiren dönüm noktalarını da izleyicilerle paylaştı. Gençlere hayatlarında oluşacak fikirleri konusunda da tavsiyeler veren Torun, "Fikrinizi ortaya koyup, onu geliştirip, kullanışlı hale getirme yolunda emek verdiğiniz zaman parlak fikirler üretebilmiş oluyorsunuz. Bu kapsamda müziğin insanların yaratıcılıklarına çok büyük katkısı var. Dolayısıyla gençlere tavsiyem özellikle keyif veren coşkulu müzikleri yaşamlarının belirli alanlarında var etmeye çalışsınlar. "

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Serebrum programında beyin gelişimi konuşuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serebrum programında beyin gelişimi konuşuldu - Son Dakika
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