Şeref aylığı eşitliği ve saygı bekliyoruz - Son Dakika

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olan Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ertuğrul Özkütük, gazilerin yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, özellikle kendilerine yapılan saygısızlığa çok üzüldüklerini belirtti ve "Halktan ve toplu taşıma araçları şoförlerden saygı bekliyoruz" dedi.

Özkütük, şeref aylıklarının eşitlenmesi gerektiğini anlattı. Muharip gazilerin sosyal güvencesi olan gaziler ve sosyal güvencesi olmayan gaziler olarak ikiye bölündüğünü belirten Ertuğrul Özkütük, "Sosyal güvencesi olan gazilerin şeref aylığı 980 lira, olmayan gazilerin şeref aylığı asgari ücret olarak yatıyor. Arada büyük bir uçurum var. Muharip gazilerin hepsi aynı koşullarda görev yapmış kişiler. Bu şeref aylıklarının aynı olması gerekiyor. Sosyal güvencesi olan gaziler için onur kırıcı bir durum. Üyelerimizden "Ben az şerefli gazi miyim?" diyenler var. Bunu defalarca seçilmiş kişilere ilettik. Biz bunun eşitlenmesini istiyoruz. Gazi olarak hepimiz eşitiz. Bu şekilde bizleri ikiye bölmesinler. Sosyal güvencesi olmayan gaziler için farklı kanallarla ek ödeme yapmaları daha iyi olur. Şeref aylığı adı altında ikiye bölündüğümüz zaman az şerefli ve çok şerefli olarak algılanmaya sebep oluyor. Biz bu şeref aylığına muhtaç insanlar değiliz. Çoğumuzun emekli maaşı var. Çocuklarımızdan işsiz kalan yok. Çoğumuzun evi var. Fakat bizlere yağmış olduğumuz görevi sınıflandırarak şeref aylığı verilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.

"Saygı bekliyoruz"

Kendilerine gösterilen saygısızlığa sitem eden Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı, "Bizim seçilmiş ve atanmış yöneticilerle hiçbir sorunumuz yok. Bizlere çok iyi davranıyorlar, saygı gösteriyorlar, el üstünde tutuyorlar. Fakat biz halktan saygı bekliyoruz. Bizim şehiriçi ulaşımda kullandığımız serbest kartlarımız var. Şoförler saygısızlık yapıyor. Kartın üzerinde gazi yazmasına rağmen vizesi dolduğu için şehir içi toplu taşıma aracından indirilen gazi arkadaşlarımız var. Devlet tarafından bize şehir içi ulaşımı ücretsiz kullanım izni verilmişken, sadece Eskişehir'de kullanılan şehir içi toplu ulaşım kartının vizesi bittiği için otobüsten indirilmemiz çok yanlış. Otobüs şoförleri bu konuda bize saygısızlık yapıyorlar. Bu durum bizi üzüyor." diyerek halktan ve toplu taşıma araçlarının şoförlerden saygı beklediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR