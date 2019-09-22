Son Dakika Haberleri: Şeref Eroğlu Güreş Turnuvası tamamlandı
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Şeref Eroğlu Güreş Turnuvası tamamlandı

21 dakika önce

Türkiye Geleneksel Spor Federasyonu Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından 6. Şeref Eroğlu Şampiyonlar Kısa Şalvar Güreş Turnuvası düzenlendi.

Şeref Eroğlu Güreş Turnuvası tamamlandı, System.String[]

Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Başkanlığı ve Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından 6. Şeref Eroğlu Şampiyonlar Kısa Şalvar Güreş Turnuvası düzenlendi.


Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde düzenlenen turnuvaya, Türkiye'nin 81 ilinden 575 sporcu katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve okunan Kur'an tilaveti ile turnuva başladı. Müsabakalarda farklı kilolarda güreşen sporcular, turnuva sonunda madalya ve kupalarını aldı.


Hedeflerinin yeni güreşçileri gün yüzüne çıkarmak olduğunu söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "İlçemiz sınırlarında iki adet güreş organizasyonu var biri, Dereköy diğeri de Boyalı mahallemizde yaptığımız organizasyon. Amacımız yeni Şeref Eroğlu, Mehmet Esenceli, Ahmet Ak, Metin Kaplanların yetişmesini sağlamaktır. Bu dönem bu alanı kalıcı bir güreş merkezi haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.


Dünyada 30 yıldır düzenlenen ve 120 ülkenin katıldığı göçebe olimpiyatlarının 2020 yılında İstanbul'da yapılacağını söyleyen Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Üyesi Şahin Hopur ise, "Biz federasyon olarak şalvar güreşimizi, Türkiye'de daha ileri boyutlarda temsil edecek vaziyete getirip 5 bin yıllık ecdat yadigarımızı tüm dünyaya duyurmaktır. Geçenlerde Kırgızistan'da 5 devlet adamının yapmış olduğu toplantıda Cumhurbaşkanımız gayretleriyle, 30 yıldır yapılan 120 ülkenin katıldığı göçebe olimpiyatları 2020 İstanbul'a alınmıştır" dedi.


Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Şeref Eroğlu ise, "Tarihi ve kültürüyle önemli yere sahip olan Kahramanmaraş aynı zamanda pehlivan yatağıdır. Büyüklerde 8 defa dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartmış bir şehirdir. Kahramanmaraş'ta ki spor ve güreş kulüplerimizi yaşatmak ve ayakta tutmak ise bizim görevimizdir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Şeref Eroğlu, Dulkadiroğlu, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:38 Kaynak: İHA
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