Şeref Eroğlu: "Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik" - Son Dakika
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Şeref Eroğlu: "Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik"

24.02.2022 17:54

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, bugün başlayan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası için, "Dünyanın en büyük turnuvalarından bir tanesi, çok kaliteli sporcular var. Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, bugün başlayan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası için, "Dünyanın en büyük turnuvalarından bir tanesi, çok kaliteli sporcular var. Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik" dedi.

Geleneksel olarak düzenlenen Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası bugün start aldı. 27 Şubat'a kadar İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek turnuvanın ilk gününde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine açıklamalarda buldu. Bismillah diyerek turnuvaya başladıklarını ifade eden Eroğlu, "Bu sabah 134 sporcumuz tartıldı. Grekoromen 10 sıklette, her sıklette 4 sporcumuz olmak üzere 37 sporcuyla şampiyonaya başladık. Dünyanın en büyük turnuvalarından bir tanesi, çok kaliteli sporcular var. Bugünden itibaren bütün güreşseverler canlı yayınları bekliyor. Biz iyi olsun, ülke tanıtımda katkımız olsun, kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik. Tüm misafirlerimiz geldi. Bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/ İHA)

Şeref Eroğlu: Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik
Şeref Eroğlu: Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik
Şeref Eroğlu: Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik

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Türkiye Güreş Federasyonu, Şeref Eroğlu, Yaşar Doğu, İstanbul, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şeref Eroğlu: 'Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeref Eroğlu: "Kültürün, tarihin başkenti İstanbul'da 24-27 Şubat'ı güreşin başkenti olarak ilan ettik" - Son Dakika
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