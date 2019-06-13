Son Dakika Haberleri: Şeref Has'ın vefatı
Son Dakika Spor Haber

Şeref Has'ın vefatı

5 saat önce

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has'ın cenazesi, 15 Haziran Cumartesi günü toprağa verilecek.

Şeref Has'ın vefatı, System.String[]
A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has'ın cenazesi, 15 Haziran Cumartesi günü toprağa verilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre efsane futbolcunun naaşı Bebek Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Kabristanlığı'nda defnedilecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:48 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Konoplyanka hamlesi! Transferin bitmesi an meselesi Ergin Ataman yine sahaya kulaklıkla çıktı Fenerbahçe taraftarından Kostas Sloukas'a destek Real Madrid, kulüp tarihinin en pahalı transferi Eden Hazard'ı tanıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:37:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şeref Has'ın vefatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]