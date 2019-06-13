Şeref Has'ın vefatı
5 saat önce
A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Şeref Has'ın cenazesi, 15 Haziran Cumartesi günü toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:48 Kaynak: AA
A Milli Takım ve Fenerbahçe
'nin efsane futbolcusu Şeref Has'ın cenazesi, 15 Haziran Cumartesi günü toprağa verilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre efsane futbolcunun naaşı Bebek
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