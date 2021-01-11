Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Kütahya'dan galibiyetle döndü - Son Dakika

Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Kütahya'dan galibiyetle döndü

11.01.2021 13:23
Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Kütahya'dan galibiyetle döndü, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı, 2'inci yarının 2'inci maçında Kütahya Belediye Sporu 3-0 yenerek 3'üncü galibiyetini aldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı, 2'inci yarının 2'inci maçında Kütahya Belediye Sporu 3-0 yenerek 3'üncü galibiyetini aldı.

Bu yıl voleybol erkekler 2'inci liginde Simav'ı temsil eden Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı, sezonun 13'üncü maçında Kütahya Belediye Spor Erkek Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Kütahya'da oynan maçta Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı 25-21, 25-20, 25-15'lik skorlarla rakibini mağlup etmeyi başardı. Sezon boyunca oynadığı 13 maçta 3 galibiyet alan Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı ligin 9'iuncu sırasında yer alıyor.

Simav Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Çetin Aysu, 2'inci ligde tecrübe kazanarak yeniden atağa kalktıklarını ve ligin üst sıralarına yükselmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade etti. Aysu, "İlk kez katıldığımız, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkek Voleybol 2'inci liginde, Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı olarak Simav'ı temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ligin üst sıralarında yer alarak, hedefimizi büyüteceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Kütahya'dan galibiyetle döndü
Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Kütahya'dan galibiyetle döndü
Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Kütahya'dan galibiyetle döndü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şeref Koleji Erkek Voleybol Takımı Kütahya'dan galibiyetle döndü - Son Dakika Spor


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