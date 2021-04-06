Şeref Malkoç: Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur - Son Dakika

TÜRKİYE Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur. 'Emekli amiral' adı altında Türkiye'de darbe çağrışımı oluşturacak ifadeler ile hele hele gecenin geç saatinde bildiri yayımlamak, bu metnin üslubu dikkate alındığında, yayımlanma şekli göz önünde bulundurulduğunda, hoş bir şey değildir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nda bir araya geldi. Malkoç ve Aliyeva, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Malkoç, Azerbaycan Ombudsmanlığı ile ilgili karşılıklı yapılacak çalışmaları görüştüklerini söyledi. Malkoç, Azerbaycan ile Türkiye'nin dost, kardeş, bir millet iki devlet olduğunu vurgulayarak, "Bu birliktelik gönüldendir, sevgiye ve muhabbete bağlıdır. Çetin sınamalara ve engin tecrübelere dayalı olan bir birlikteliktir. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler hem Kafkasya bölgesine hem de bütün dünyaya örneklik teşkil edecek huzurun, barışın, refahın bu bölgede sağlanmasının teminatıdır. Azerbaycan Ombudsmanlığı ile Türkiye Ombudsmanlığı arasındaki ilişki oldukça sağlam geçmişe dayalıdır. Her iki ülkenin Ombudsmanlığı olarak biz tecrübe paylaşımına son derece önem veririz" diye konuştu.