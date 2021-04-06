Şeref Malkoç: Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur - Son Dakika

Şeref Malkoç: Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur

06.04.2021 13:46
Şeref Malkoç: Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur, System.String[]

TÜRKİYE Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur.

TÜRKİYE Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur. 'Emekli amiral' adı altında Türkiye'de darbe çağrışımı oluşturacak ifadeler ile hele hele gecenin geç saatinde bildiri yayımlamak, bu metnin üslubu dikkate alındığında, yayımlanma şekli göz önünde bulundurulduğunda, hoş bir şey değildir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile Kamu Denetçiliği Kurumu'nda bir araya geldi. Malkoç ve Aliyeva, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Malkoç, Azerbaycan Ombudsmanlığı ile ilgili karşılıklı yapılacak çalışmaları görüştüklerini söyledi. Malkoç, Azerbaycan ile Türkiye'nin dost, kardeş, bir millet iki devlet olduğunu vurgulayarak, "Bu birliktelik gönüldendir, sevgiye ve muhabbete bağlıdır. Çetin sınamalara ve engin tecrübelere dayalı olan bir birlikteliktir. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler hem Kafkasya bölgesine hem de bütün dünyaya örneklik teşkil edecek huzurun, barışın, refahın bu bölgede sağlanmasının teminatıdır. Azerbaycan Ombudsmanlığı ile Türkiye Ombudsmanlığı arasındaki ilişki oldukça sağlam geçmişe dayalıdır. Her iki ülkenin Ombudsmanlığı olarak biz tecrübe paylaşımına son derece önem veririz" diye konuştu.

'ULUSLARARASI HUKUKA  AYKIRI'Malkoç, Azerbaycan- Ermenistan savaşında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine ilişkin rapor hazırladıklarını belirterek, "Basın mensuplarından bilgi aldık, füzelerin düştüğü yerleri bizzat gördük. Ermenistan'ın ateşlediği füzelerin ibadethanelere zarar verdiğini yerinde gözleyerek bunlarla ilgili rapor hazırladık. Bunu ilgililere ulaştırdık. Ayrıca bu raporu İngilizceye çevirip Türkiye'de bulunan 114 ülkenin büyükelçiliğine gönderdik. Birleşmiş Milletlere, Avrupa Parlamentosu'na ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne raporu gönderdik. Umut ediyorum ki bu raporda belirttiğimiz insanlık suçlarını işleyen Ermenistan'ın devlet yetkilileri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaktır" diye konuştu.'BUNLAR TSK'NIN İÇİNDEKİ HASTALIKLI İNSANLAR'Malkoç, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Türkiye'de geçmişte yaşanan acı tecrübeler var. 28 Şubat'ı bizzat yaşadık, Ergenekon darbe planını, 27 Nisan bildirisini ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yaşadık. Dolayısıyla üzülerek belirtiyorum, maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içerisinde habis ur gibi darbeciler, yakın tarihimizde hep olagelmiştir. Hukukun dışına çıkmışlar, Anayasayı çiğnemişler, insan hakları ihlalleri yapmışlardır. Bunlar Cumhuriyetin yeniçerileridir. Bunlar TSK'nın içindeki hastalıklı insanlardır. Bunu da memnuniyetle belirteyim ki TSK'nın genel yapısı bunlara karşıdır. Bu hastalıklı insanlar, içinde darbe hevesli olan insanlar emekli olduktan sonra da bu hastalıklarını sürdürüyorlar. Darbecilik, darbe heveskarlığı psikolojik tedavi gerektiren bir husustur" ifadesini kullandı.'DARBECİLİK VE DARBE SEVİCİLİĞİ SUÇTUR'Malkoç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Millet sandıkta oyunu kullanır, yöneticilerini seçer, bu yöneticiler de Türkiye'yi idare ederler. Türkiye her 10 yılda bir darbe veya darbe teşebbüsü ile karşılaşmıştır. Bu darbelerde demokrasi ortadan kaldırılmış, Meclis feshedilmiş, hukuk çiğnenmiş, Türkiye'ye zarar verilmiştir. Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur. Bütün bunlara rağmen, tecrübelere rağmen emekli amiral ya da sıradan vatandaş elbette düşüncesini açıklayabilir. Zaten bu bildiriye imza atanların bir kısmı aylardan beri televizyonlarda görüşlerini açıklıyorlar. Ancak 'emekli amiral' adı altında hukuka uymayan ifadelerle, Türkiye'de darbe çağrışımı oluşturacak ifadeler ile, hele hele gecenin bu kadar geç saatinde bildiri yayımlamak, milletimizin darbeler ile ilgili hafızaları tazelendiğinde, bu metnin üslubu dikkate alındığında, yayımlanma şekli göz önünde bulundurulduğunda, bu hoş bir şey değildir. Bu sadece bir fikir açıklamak mıdır buna karar verecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Böyle bir bildirinin şeklini, yayımlanma biçimini yadırgadığımızı söylüyoruz. Cumhuriyet Savcılığı gerekli incelemeyi yapar, delil bulursa davasını açar. Ama Türkiye'yi üzmeye, Türkiye'nin düşmanlarını sevindirmeye, insan hakları konusunda hassas olan insanları rencide edecek üslup kullanmaya kimsenin hak ve hukuku yoktur."


Şeref Malkoç: Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur

Şeref Malkoç, Türkiye, Emekli, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Şeref Malkoç: Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur - Son Dakika


Son Dakika

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Videoları binlerce kez tıklanan fenomen Selçuk Büyük'ün anneannesi ilk kez konuştu Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Bisküvi taşıyan konteynerlerin içinde aralarında çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmen yakalandı Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar sessizliğini bozdu: Bu konuda biraz gerildik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik 49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcu: Hayatta kalmak için arkadaşlarımızın cesetlerini yedik
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı! Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!         
14:20
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var 7 kişinin ölümüne neden olan AstraZeneca aşısyla ilgili korkutan tespit: Kan pıhtılaşması ile bağı var         
13:27
Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda Türkiye'nin öldürücü gücü İHA ve SİHA'larla ilgili gururlandıran yazı: Pazarın yükselen gücü olma yolunda         
13:08
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor         
11:17
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi Balıkçının oltasına takılan cansız beden ekipleri harekete geçirdi         
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı         
10:45
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu         
10:30
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 14:54:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeref Malkoç: Darbecilik ve darbe seviciliği suçtur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei