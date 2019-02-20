Şerefiye Sarnıcı'nda "Araf" Heykel Sergisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'nin projelendirdiği, A. Aysun Sandıkcıoğlu'nun Selçuklu ve Osmanlı mezar taşı yorumlarından oluşan "Araf" adlı heykel sergisi, Mehmet Lütfi Şen'in küratörlüğünde, 21 Şubat - 22 Nisan 2019 tarihleri arasında Şerefiye Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışı, 21 Şubat Perşembe günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Proje temasını Ahlat Selc¸uklu ve Osmanlı mezar tas¸larından aldı

Her fırsatta kültür ve sanatı destekleyen, bu konuda bütün imkânlarını seferber eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şerefiye Sarnıcı'nda yine çok özel bir sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Sergiyle ilgili olarak Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner "Değerli sanatçı A. Aysun Sandıkcıoğlu'nun hazırladığı seramik heykel sergisinde, Türk kültüründeki ilk şekli balballarla ortaya çıkan, Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki eserleriyle tam bir sanat abidesine dönüşen mezar taşlarının Ahlat ve Osmanlı örnekleri esas alındı. Şahideleri, başlıkları, motifleri, sembolleri, hatları ve tezyinatı ile döneminin mimari anlayışının yanı sıra edebî çizgisi ve folklorik yapısını da yansıtan mezar taşları, aynı zamanda bir arşiv ve tapu belgesi özelliği de taşıyor. Üzerindeki lale, gül, karanfil, meyve, servi, hançer, çapa, ok, yay, keman, halat, duvak gibi motiflerle geleneksel sembolizmin yaşama dair somut örneklerini barındıran bu taşlar, Sandıkcıoğlu'nun modern perspektifiyle ve seramik malzemelerle yeniden tasarlandı. Tüm sanatseverleri sergimize ve bu vesileyle Şerefiye Sarnıcı'nın etkileyici atmosferini görmeye davet ediyoruz" dedi.

Medeniyetin u¨c¸ boyutlu birikiminin özel bir alanından yola c¸ıkılarak Araf Heykel Sergisi'nin hazırlandığını açıklayan projenin küratörü Mehmet Lütfi Şen de sanatçının tema olarak Ahlat Selc¸uklu ve Osmanlı mezar tas¸larının sadece plastik değerlerine odaklandığını belirtti.

Sandıkcıoğlu yeniçeri başlıklarından sonra Araf projesine yoğunlaştı

Sergi eskiz, c¸amur, kurutma, ilk pis¸irim, du¨zeltmeler, sırlı pis¸irim gibi uzun ve heyecanlı bir yolculuktan sonra 32 heykelden oluşuyor. Bu o¨zel proje I·stanbul'un en etkileyici tarihi^ yapılarından S¸erefiye Sarnıcı'nda sanat severlerle buluşuyor. Araf projesi ile tarihin imbigˆinden su¨zu¨lu¨p gelen formlar, c¸agˆdas¸ sanat eserlerine do¨nu¨s¸erek sarnıcın sularında c¸ogˆalıyor ve go¨lgeleriyle 1600 yıllık duvarlarla bu¨tu¨nles¸iyor.

Şerefiye Sarnıcı, 21 Şubat - 22 Nisan 2019 tarihleri arasında "Araf" Heykel Sergisi'ne sergisine ücretsiz ev sahipliği yapacak.