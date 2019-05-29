Şerefiyeli esnaf iftarda bir araya geldi
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Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şerefiye köyündeki esnafa iftar verdi.
Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şerefiye köyündeki esnafa iftar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:03 Kaynak: AA
Şerefiyeli esnafla bir araya gelen Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, esnafın beklenti ve sorunlarını dinledi.
Okur, "Şerefiye, ilçemizin Karadeniz'i durumunda bir yerleşim yeridir. İki senedir ramazan ayında Şerefiye'de esnafımızla iftar sofrasını paylaşıyoruz. Sohbet ortamında beklenti ve düşüncelerini dinliyoruz. Katılımlarından dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.
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