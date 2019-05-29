Son Dakika Haberleri: Şerefiyeli esnaf iftarda bir araya geldi
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Şerefiyeli esnaf iftarda bir araya geldi

2 saat önce

Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şerefiye köyündeki esnafa iftar verdi.

Şerefiyeli esnaf iftarda bir araya geldi, System.String[]
Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şerefiye köyündeki esnafa iftar verdi.
Şerefiyeli esnafla bir araya gelen Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, esnafın beklenti ve sorunlarını dinledi.
Okur, "Şerefiye, ilçemizin Karadeniz'i durumunda bir yerleşim yeridir. İki senedir ramazan ayında Şerefiye'de esnafımızla iftar sofrasını paylaşıyoruz. Sohbet ortamında beklenti ve düşüncelerini dinliyoruz. Katılımlarından dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:03 Kaynak: AA
Şerefiye, Güncel
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