Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu sel nedeniyle trafiği kapandı.
Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu 10. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle trafik akışı kesildi. Karayolları ekipleri yolu yeniden açmak için çalışma başlattı. - ANKARA
Kaynak: İHA
3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu'nda sel - Son Dakika
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