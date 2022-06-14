Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu'nda sel - Son Dakika
Üye Girişi

Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu'nda sel

14.06.2022 11:54
Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu'nda sel

Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu sel nedeniyle trafiği kapandı.

Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu sel nedeniyle trafiği kapandı.

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu 10. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle trafik akışı kesildi. Karayolları ekipleri yolu yeniden açmak için çalışma başlattı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı Aydın'da sağanak yağış: Karayolu ulaşıma kapandı, binalar sular altında kaldı Aydın'da sağanak yağış: Karayolu ulaşıma kapandı, binalar sular altında kaldı Kadıköy d-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı; trafik kontrollü şekilde sağlandı Kadıköy d-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı; trafik kontrollü şekilde sağlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu'nda sel - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:51 İsrail'den Türkiye'deki vatandaşlarına çağrı: İran suikast timleri odanızda bekliyor
11:42 Erdoğan'dan sonra Bakan Bilgin'de açıklama yaptı: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştireceğiz
11:40 Yüz felci geçiren Justin Bieber, son durumu hakkında konuştu: Biliyorum bu fırtına geçecek, İsa yanımda
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 1.014 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:02 Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
10:56 SADAT'ın 1 milyon TL'lik davasına CHP'den misilleme geldi! Suç duyurusunda bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 11:59:33. #1.12#
SON DAKİKA: Şereflikoçhisar-Aksaray Karayolu'nda sel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement