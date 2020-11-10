Şereflikoçhisar'da 200 lise öğrencisine 'Nutuk' hediyesi - Son Dakika

Şereflikoçhisar ilçesi Doktor Sabiha Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82 yılı nedeniyle anma yapıldı. Okul yönetimi, öğrencilerin Atatürk'ü daha iyi anlamaları için 200 öğrenciye, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı 'Nutuk' kitabını hediye etti. Okul Müdürü Bahri Akyıldız, 'Atatürk'ü anmak; onu eserleri ve ilkeleriyle yaşatmaktır' sloganı kapsamında öğretmenler ve ilçe esnafının katkılarıyla temin edilen kitapların, Atatürk'ün anısına öğrencilere armağan edildiğini söyledi.

- Ankara