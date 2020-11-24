Şereflikoçhisar'da ağaçlandırma çalışması - Son Dakika

Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı tarafından Boğaz Mevkisi'nde ağaçlandırma çalışmaları sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, yüz binlerce fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

İlçede ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar yarın Şereflikoçhisar'a nefes olacak. Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalarda boğaz mevkiinde yaklaşık 35 bin adet fidanımızı toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Dikilen fidanlarımızın bakım ve sulama ihtiyaçlarını yine ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriyoruz."

İlçede ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra çimlendirme çalışmalarının da devam ettiğine değinen Belediye Başkanı Çelik, "Bir şehrin aynası o şehrin girişleri, ana arter yollarıdır. Yeni sanayi sitesi mevkiinde kıraç ve bakımsız bir görünümde bulunan alanlarda çimlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E-90 karayolu kenarında bulunan parklarımızda yeşillendirme, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarımızı sürdürerek ilçemizin çehresini güzelleştiriyoruz." dedi.