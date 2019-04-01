Son Dakika Haberleri: Şereflikoçhisar'da AK Parti Adayı Memiş Çelik Başkan Seçildi

Şereflikoçhisar'da AK Parti Adayı Memiş Çelik Başkan Seçildi

48 dakika önce

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde AK Parti adayı Memiş Çelik, oy çoğunluğuna sahip olarak başkan seçildi.

Şereflikoçhisar'da AK Parti Adayı Memiş Çelik Başkan Seçildi, System.String[]
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde AK Parti adayı Memiş Çelik, oy çoğunluğuna sahip olarak başkan seçildi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin başkan adayı Memiş Çelik, oyların çoğunluğunu alarak belediye başkanı seçildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:21 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:09:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şereflikoçhisar'da AK Parti Adayı Memiş Çelik Başkan Seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]