Şereflikoçhisar'da haşereyle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Ankara'nın Şereflikoçhisar Belediyesi, haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, yaptığı açıklamada, sineksiz bir yaz döneminin yaşanabilmesi için her yıl olduğu gibi bu sene de ilaçlama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Şubat ayında başlayan haşereyle mücadele çalışmalarını artırarak devam ettiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Yaya ve araçlı ekiplerimiz tarafından yürütülen ilaçlama çalışmalarında, haşere üreme noktaları başta olmak üzere ana ve ara arterlerde faaliyetlerimiz devam ediyor, araç filomuza dahil ettiğimiz konteyner yıkama aracı ile ilçemizdeki tüm çöp konteynerleri haşere ile mücadele kapsamında yıkanıyor, ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor."

Çelik, haşere üreme noktalarının ıslah edilerek kontrol altına alındığını kaydederek, "Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanan ilaçlarla sıtma, tifo, tifüs, kene gibi birçok hastalığı insanlara bulaştırabilen haşerelerle mücadelemiz kesintisiz devam edecek." ifadesini kullandı.

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