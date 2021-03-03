Şereflikoçhisar'da kontrollü normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Şereflikoçhisar'da kontrollü normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerleri dezenfekte ediliyor

03.03.2021 10:35
Şereflikoçhisar'da kontrollü normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerleri dezenfekte ediliyor, System.String[]

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerleri, belediye ekiplerince ücretsiz dezenfekte ediliyor.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kontrollü normalleşme döneminin başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başlayan iş yerleri, belediye ekiplerince ücretsiz dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, koronavirüs salgınının ülkede görülmeye başladığı andan itibaren sıkı tedbirler uygulayarak çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Salgın tedbirleri kapsamında ilçede birçok iş yerinin kapatıldığını, normalleşme sürecinin başlamasıyla belirli kurallar dahilinde yeniden faaliyetlerine başlayan iş yerlerini ekiplerinin ücretsiz dezenfekte ettiğini anlatan Çelik, "Normalleşme sürecinde dezenfekte çalışmaları kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayan 10 çay ocağı, 10 kebap salonu, 37 kahvehane, 16 lokanta ve 19 pide salonu belediyeye ait ekipler tarafından dezenfekte edildi." dedi.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla ilçede bir dizi kısıtlamanın kaldırıldığına işaret eden Çelik, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı ile bazı kararlar alındı. Cumartesi kurulan halk pazarı maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek hafta sonu yeniden hizmet vermeye başlayacak. Belediyemiz ve diğer resmi kurumlarda mesai saatleri normal sürece döndü. Belediyemize ait aile sosyal tesislerimiz, düğün salonlarımız belirlenen kriterler dahilinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı." diye konuştu.

Şereflikoçhisar, Normalleşme, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şereflikoçhisar'da kontrollü normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika


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