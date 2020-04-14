Şereflikoçhisar'da kullanılmış maske ve eldivenler tıbbi atık kutularında toplanacak - Son Dakika

Şereflikoçhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kullanılan maske ve eldivenlerin ilçenin 25 farklı noktasına yerleştirilen atık kutularında toplanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Memiş Çelik, yaptığı açıklamada, kullanılmış maske ve eldivenlerin çöp değil tıbbi atık olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çelik, 25 noktada maske ve eldiven atıklarının toplanacağı uygulamanın temizlik ekiplerince sürekli kontrol edilerek gerekli boşaltım faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini aktardı.

Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmaların kesintisiz rutin şekilde devam ettiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin kullandıkları maske ve eldivenlerin tek bir noktada toplanması hijyen ve salgın tedbirleri kapsamında atılan önemli bir adımdır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, hastane, çarşı merkezi gibi insan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara atık kutuları monte edildi. Salgına karşı hep birlikte tedbir aldığımız kıymetli hemşehrilerimizden kullandıkları maske ve eldivenleri bu atık kutularına atmalarını özellikle rica ediyorum. Halkımızın sağlığı bizler için çok önemli, bu süreci hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inancım tam, lütfen mecburi olmadıkça vatandaşlarımız evlerinden ayrılmasın."